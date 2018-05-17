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Kendi yüz tanıma teknolojisini geliştiriyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.05.2018 08:53 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl iPhone X’la popüler hale gelen yüz tanıma teknolojisi tüm firmalar arasında yaygınlaşıyor. Şimdi de Xiaomi bu işin peşine düştü.

Kendi yüz tanıma teknolojisini geliştiriyor

Tanıtımına oldukça az bir zaman kalan Mi 7’nin özel bir yüz tanıma donanımına sahip olacağı ortaya çıktı. Geçen yıl iPhone X‘dan kaldırılan parmak izi okuyucunun yerini alan Face ID, hızla büyük bir trend haline geliyor. Son olarak Çinli dev Xiaomi’nin, Mi 7‘de kullanacağı yüz tanıma donanımı, çentiğin içerisinde gözüktü.

Görünüşe göre firma, sonraki amiral gemisinin tasarımında; çentiğin içerisinde özel yüz tanıma sensörlerinden faydalanacak. Bu sayede Face ID’de olduğu gibi hassas bir sistem kurmayı hedefleyen Çinli şirket, her yönüyle iddialı bir telefonla kullanıcı karşısına çıkmayı hedefliyor.

Snapdragon 845 işlemci, 8 GB RAM, çift kamera, Android 8.1 Oreo gibi özelliklerle donatılacak olan Mi 7 yaklaşık 1 hafta sonra sahne alacak.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji yüz tanıma teknolojisi

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