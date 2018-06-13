Kestane dedik efsane çıktı: Lenovo Z5 herkesi şaşırttı!

Lenovo Z5 çıkışıyla birlikte tamamen çerçevesiz akıllı telefon hayallerini suya düşürmüştü. Daha önce çıkan görselleri ile heyecanlandıran Lenovo Z5, tanıtım sonrası çıkan görselleri ile çerçevelerinin sanılandan da büyük olacağının işaretini vermişti. Bu gibi sebeplerden haftalardır yerden yere vurulan ve ciddi eleştiri alan Z5, tüm bu eleştirilerden alnının akıyla çıktı. İlk etapta Çin’de satışa çıkan akıllı telefonun stokları saniyeler içinde tükendi.

LENOVO Z5 ÇİN’DE YOK SATTI

JD.com adlı Çinli bir mağazada satışa çıkan Lenovo Z5, bir anda 37 saniyede tükenen Xiaomi Mi 8’den bile daha çok satan akıllı telefon haline geldi. Snapdragon 636 işlemcisini kullanan ve 6GB RAM desteği bulunan Lenovo Z5 bu başarıyı huyuyla suyuyla değil, iddialı fiyatıyla yakaladı.

LENOVO Z5’İN FİYATI İNSANLARI KENDİNE ÇEKTİ

Lenovo Z5 fiyatı haftalardır gelen Z5 eleştirilerindeki tek olumlu şeydi. Eleştiri sahipleri, bir tek Lenovo Z5’in 202 dolarlık fiyatını iddialı buluyor, cihazın fiyat/performans oranıyla birçok kişiyi kendine çekeceğini söylüyordu. Nitekim öyle de oldu, Lenovo Z5 tüm olumsuz yorumlara rağmen deyim yerindeyse yok sattı ve Lenovo’nun biraz da olsa yüzünü güldürdü.



