Kire ve toza karşı daha dayanıklı klavye ile geliyor

Dayanıklı cihazları parçalayıp birleştirerek onlara farklı anlamlar katarak not veren iFixit şirketi şimdi de yeni satışa çıkan Macbook Pro 2018’in klavye yapısını inceledi. iFixit ekibi Apple’ın yeni Macbook Pro’ların klavyesi içinde her bir tuşun altına denk gelmesi kaydıyla silikon bir katman yerleştirdiğini açıkladı.

Yerleştirilen katmanlar sayesinde klavyenin toz veya kirden kaynaklı bozulmalara karşı korunduğunu rapora eklemeyi ihmal etmedi.Bunun yanında yeni model Apple Macbook Pro 2018 tuşları öncekilere oranla çok daha sessiz olduğu belirtiliyor. Tuşların altındaki silikon tabakada ses konusunda olumlu bir katkı yapıyor.

Apple kelebek mekanizmalı klavye konusunda yabancı değil



Hatırlanacağı üzere Apple, 2015 yılında Macbook’larda kelebek mekanizmalı klavye üzerine bir geçiş yapma kararı almıştı. Macbook Pro 2018 ise 3. nesil kelebek mekanizmalı klavyeyle kullanıcısına ulaşıyor. Apple geçen Mart ayı içerisinde bu klavye dahilinde kullanılması adına silikon katman ve mekanizma ile ilgili yeni bir paten almıştı. iFixit şirketi de bu patenti öne sürerek silikon tabakanın asıl işlevinin cihazın devrelerini kir ve tozdan korumak olduğunu ama sessiz olmasının da pozitif bir yan etki olduğunu rapor ediyor.

Sonuç olarak Apple ürünlerine yenilikçi ve farklı dokunuşlar katara piyasa içerisinde olan konumunu korumak ve daha üst noktalara oynamak istediğini göstermiş oluyor.

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