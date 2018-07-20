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Kirin 710 Snapdragon’u tahtından indirecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.07.2018 07:15 | Son Güncelleme

Huawei bugün görücüye çıkardığı Nova 3i modeliye beraber Kirin 710 yongasetini de ilk kez kullandı. Önemli aşama katedilmiş durumda.

Kirin 710 Snapdragon’u tahtından indirecek

Huawei Nova 3i‘nin lanse edildiğini ve modelle beraber Kirin 710’un ilk kez kullanıldığını dün sizlerle paylaşmıştık. Peki bu yepyeni orta seviye çipset ne gibi yeni özellikler sunuyor?

Çinli üreticinin yeni çipseti, geçen yılın Kirin 659’undan çok daha güçlü. Huawei’nin iddiasına göre tek çekirdekte %75, çok çekirdekte %68’lik bir artış elde edilmiş. İşlemci, 2.2 GHz hızında çalışan 4 adet Cortex-A73 ve 1.7 GHz hızında çalışan 4 adet Cortex-A53 olmak üzere toplamda 8 çekirdekli bir tasarıma sahip. Grafik performansında da 1.3 kat yükselme iddiası mevcut. İşlemcinin ayrıca 12 nm üretim sürecinden geçtiğini de hatırlatalım.

Çipsetin kamera özelliklerinde de önemli geliştirmelerle karşılaşıyoruz. Özellikle düşük ışık performansında ciddi bir iyileşme olduğu söyleniyor. Pek çok Huawei telefonda görmeye alıştığımız sahne algılama ve yeni moda yüz tanıma sistemleri de destekleniyor.

Çispette kullanılan modem ise VoLTE ve çift sim kart desteğine sahip. Cat 12 ve Cat 13 ile birlikte sunuluyor.

Huawei çipseti ilk kez Nova 3i‘de kullandı. Önümüzdeki aylarda daha pek çok orta seviye telefona güç verecek.

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Anahtar Kelimeler:
Huawei akıllı telefon

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