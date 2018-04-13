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Kırmızı renkli iPhone8 ne zaman satışa çıkacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.04.2018 14:55 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl Apple, ilk iPhone7 serisini kırmızı renkli olarak duyurmuştu. Bu sene piyasaya girmiş olan iPhone8 serisinin hala kırmızı renginin çıkmasını bekliyoruz.

Kırmızı renkli iPhone8 ne zaman satışa çıkacak

Edinilen bilgilere göre beklenen kırmızı renk iPhone8 bu hafta içerisinde kullanıcısıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Ancak cihazlar daha sonra gönderim yapılmak üzere ön sipariş ile satışa sunulacağı öngörülüyor.

Peki iPhoneX için böyle bir söylenti bulunuyor mu?

Maalesef. Şuan için iPhoneX serisine eklenecek yeni bir kırmızı renk seçeneği ile ilgili dolaşan bir bilgi yok elimizde.

Göze çarpan bir diğer sızıntı, Bloomberg Mark Gurman, lansmanının büyük olasılıkla “bu hafta” gerçekleşeceğini söyledi.

Bu dönemde gold / blush gold iPhone X lansmanının söylentileri de vardı, ancak muhtemelen sadece (KIRMIZI) ürünlerden bahsedilen lansman olacağı için iPhone X serisine ait yeni bir cihaz yakın zamanda gerçekleşecek olan lansmanda olmayacaktır.

Eskiden Facebook diye bir şey vardı…

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Anahtar Kelimeler:
iphone8 Apple

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