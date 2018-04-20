Konami, PES lisansını da kaybediyor!

Malum Konami, PES tarafındaki lisans sorununu yıllardır çözebilmiş değil. Ayrıca 2013 sonrası geçilen simülasyon tarzındaki oyun anlayışı da serinin fanları tarafından pek tutmamıştı. Tüm bu olumsuzlukların üstüne, şimdi de PES’in sahip olduğu en önemli lisans elden gidiyor.

PES fanları iyi bilirler. Oyunda önemli lisans sorunları olmasına karşında, UEFA ile yapılan sözleşme gereği, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi resmi olarak sadece PES serisinde yer alıyordu. Bu seriyi oynanabilir kılan en önemli özelliklerden biriydi.

Fakat her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi, PES için de Şampiyonlar Ligi lisansının bir sonu var. Ve o son geldi çattı. UEFA’dan yapılan açıklamada, bu sene Kiev’de oynanacak olan Şampiyonlar Ligi final müsabakasının ardından Konami’yle imzalanan lisans anlaşmasının son bulacağı belirtildi.

Konami cephesinden de konu ile ilgili bir açıklama geldi. Şirket adına konuşan Jonas Lygaard, UEFA ile olan işbirliğinin kendilerine eşsiz bir deneyim sunduğunu belirterek, bundan sonra daha farklı alanlara yatırım yapacaklarını belirtti.

Sonuç olarak PES serisinde artık Avrupa Ligi ya da Şampiyonlar Ligi bulunmayacak. Yani seri, sahip olduğu en önemli lisansı da kaybetmiş oldu. Bakalım bu karara, serinin fanları nasıl tepki gösterecekler.

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