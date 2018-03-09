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Korkmaya hazır olun! Efsanelerin oyunu artık ücretsiz

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.03.2018 21:29 | Son Güncelleme

Daha önce Humble Bundle tarafından ücretsiz olarak sunulan Amnesia, Steam’de kısa süreliğine ücretsiz oldu. İşte Amnesia’yı ücretsiz bir şekilde indirmenin yolu…

Korkmaya hazır olun! Efsanelerin oyunu artık ücretsiz

Amnesia, Steam üzerinden satışı sunulduğu 2010 yılından beri bağımsız oyunlar arasında önemli bir yer edindi. Hatta Amnesia, bu yönüyle korku oyunları arasında kral sayılabilir. Amnesia, özellikle oyunculara yaşattığı korku ve çaresizlik hali ile çitasını yukarılarına taşımıştı. Oyun, deyim yerindeyse korku oyunları dünyasında bir çağı kapatmış arkasından gelen Outlast gibi diğer oyunlara büyük önderlik yapmıştı. Ne derece efsane olduğunu anlata anlata bitiremediğimiz oyundan bugün müjdeli bir haber geldi.

STEAM AMNESİA’YI ÜCRETSİZ YAPTI

Steam’in resmi Twitter adresinden duyurduğuna göre, Amnesia oyunu artık ücretsiz oldu. Oyunseverler, Steam hesapları ile Amnesia’nin sayfasına girdikleri takdirde oyunun kendisini ve oyun için çıkartılan Dark Desent ve A Machine for Pigs eklentilerini hiçbir ücret ödemeden indirebilecek. Ancak oyunu indirmek istiyorsanız elinizi çabuk tutmanızda büyük yarar var.

AMNESİA’YI İNDİRMEK İÇİN ACELE EDİN

Steam, paylaştığı tweette oyunun sadece ‘kısa bir süreliğine’ ücretsiz olduğunu belirtiyor. Bu yüzden, oyunun sadece birkaç günlüğüne ücretsiz olduğu söylenebilir. O yüzden, Amnesia’ya sahip olmak istiyorsanız hemen indirmeye başlamalısınız.

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