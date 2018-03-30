Kriptopara madenciliği: siber suçluların yeni fırsatı

Global anitivirüs markası ESET, bunlara sebep olan zararlı yazılımı “JS/CoinMiner” olarak etiketledi. ESET Türkiye İstanbul Teknik Müdürü Gürcan Şen’in verdiği bilgiye göre CoinMiner, bilgisayar kullanıcısının bilgisi olmadan kriptopara birimi madenciliği gerçekleştiren bir zararlı yazılım. ESET’in yayınladığı Şubat ayı global tehdit raporunda CoinMiner, yüzde 17,77’lik oranla, dünyada en çok görülen siber tehdit olarak öne çıktı.

Neden en yaygın tehdite dönüştü?



Başta Bitcoin olmak üzere Etherium, Riple, Monero gibi çeşitli kriptoparalar, yükselen değerleri nedeniyle tüm dünyada büyük ilgi odağı konumunda. Bu paraların üretilmesini ifade eden “kripto para madenciliği“ de son dönemin en popüler iş kolu haline geldi.

Ancak bu kpitoparaların üretilmesi için yüksek miktarda bilgisayar işlemci gücüne (CPU) ihtiyaç duyuluyor. İşte siber korsanlar, bu yüksek işlemci gücünü, başkalarının sistemlerini çalıştırarak elde etmenin yolunu buldular. Zararlı yazılımlar oluşturarak, bireylerin ve kurumların sistemlerini kollektif olarak kullanıyor ve çeşitli birimlerde kriptopara üretiyorlar.