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Kulaklık girişinden o da vazgeçiyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 24.01.2018 10:33 | Son Güncelleme 6 saat önce

Apple’ın başlattığı akım yayılmaya başlıyor! Sony’nin de 3.5 mm jak girişsiz yeni bir telefonu yolda olabilir. Tüm detaylar haberimizde.

Kulaklık girişinden o da vazgeçiyor

İstesek de istemesek de 3.5 mm‘lik ses jaklarının sonuna yaklaştığımızı söyleyebiliriz. Apple’ın iPhone 7 serisinden bu yana cihazlarında yer vermediği girişi, diğer üreticiler kaldırma konusunda çok cesaretli davranmıyorlar. Android cephesinde bu adımı ilk atanlardan birisi Sony olabilir. Geçen hafta FCC raporları arasında ortaya çıkan gizemli bir Sony telefonda, hem veri transferi, hem ses, hem de şarj olma işlevlerinin Type–C üzerinden gerçekleştiği fark edildi. Bu da telefonda muhtemelen ayrıca bir ses girişi olmayacağını gösteriyor.

Bahsi geçen akıllı telefonun boyutları da FCC raporlarında açığa çıktı. Buna göre detayları henüz bilinmeyen cihazın ekranı 5.7 inç olacak, boyutları ise 5.5 inçlik XZ Premium’dan biraz daha küçük. Bu bağlamda yeni model dar çerçeveleriyle de ön plana çıkıyor olacak.

Gizemli telefon hakkında tüm bildiklerimiz şimdilik bunlar. Yeni Xperia’nın Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılabileceği düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Apple Kulaklık

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