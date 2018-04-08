Kullanıcılar istedi Google Play değiştirdi! İşte Google’ın sevindiren o yeniliği

Google Play bünyesinde barındırdığı uygulama sayısı ile rakipsiz. Ancak eksiklikleri yok değil. Bu eksiklerden biri güncellemeler konusunda. Güncellemelerinin içeriğini görmek için uygulamanın sayfasına gitmek ve açıklama kısmına bakmak gerekiyordu. Android kullanıcılarına zor gelen bu prosedür Google’ın geri bildirimleri dikkate alması sonucu değiştirildi.
GOOGLE PLAY’E GÜNCELLEME NOTLARI ÖZELLİĞİ GELDİ
Bu değişiklik ile Google Play’deki uygulamalarım ve oyunlarım bölümüne güncelleme notları seçeneği eklendi. Güncelleme notları özelliği sayesinde güncellemesi çıkan her uygulamanın içeriği başka hiçbir sayfaya gitmeden görülebiliyor. Böylece kullanıcılara büyük kolaylık sağlanıyor.
GOOGLE PLAY STORE’U GÜNCELLEYİN
Güncelleme notları özelliğini kullanabilmek için Google Play Store’un en yeni sürümüne geçmek şart. Özelliğin gelip gelmediğini kontrol etmek için Google Play Store’daki güncellemelerinizi kontrol edebilirsiniz.
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