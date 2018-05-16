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Lada Niva ‘nın fiyatı el yakacak seviyede

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.05.2018 09:16 | Son Güncelleme

Türkiye’de birçok hayranı bulanan Lada’nın ortaya çıkan görsellerine bakılırsa Türkiye distribütörü olan Sever Oto Group bayilerindeki yerini aldığını görüyoruz. LadaNiva’nın iddia edilen fiyatları ise geçtiğimiz dönemde yukarılara doğru ivmelenen Dolar ve Euro kuru nedeniyle biraz pahalı olduğu söylenebilir.

Lada Niva ‘nın fiyatı el yakacak seviyede

Lada Niva’nın Türkiye’de satacağı modellere baktığımızda 4 farklı modeli satışa sunulacağını görüyoruz. Bunlar: Niva 3 kapı, Niva 5 Kapı, Niva Urban 3 kapı ve Niva Urban 5 Kapı. Firma geçtiğimiz günlerde Türkiye sitesini yenilemiş ve yeni modellerin resimlerini site üzerinde kullanarak 2018 model Lada Niva’ların Türkiye’de de satılacağı müjdesini vermişti.

Lada Niva ilk olarak 1980’li yıllarda ülkemize gelmişti. 1986 yılında Anadolu Grubu tarafından ithal edilmeye başlanmış ve büyük ilgi ile karşılanmıştı. 1989-1993 yılları arasında üst üste en çok satılan ithal otomobil olma başarısını yakalamıştı.

İzmir merkezli Sever Oto Group’un resmi sitesinde yer alan bilgilere göre yeni LadaNiva, 3 ve 5 kapılı gövde tipine sahip olarak 4×4 çekişli versiyonlarda satışa sunulacak.

Bu versiyonlar da kendi arasında standart ve Urban olmak üzere ikiye ayrılacak. Lada Niva’nın kaputunun altında ise 83 beygir güç ve 129 Nm tork üreten 4 silindirli 1.7 litre benzinli ünite yer alacak. Yakıt açısından cimri olmayacak bu araç bazı kişileri şimdiden üzebilir.

Türkiye’de satışa sunulacak araçların hepsinde hidrolik direksiyon, ABS, otomatik cam gibi özellikler sunulacak. Klima ve Lpg’nin ise opsiyonel olarak sunulacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Yine gelen bilgiler arasında aracın beş farklı renk seçeneği ile satışa sunulacağı söyleniyor. Yeni LadaNiva’nın fiyatı kesinleşmese de güvenilir kaynaklardan alınan bilgilere göre 70 bin TL’den 90 Bin TL’ye kadar değişen bir fiyat aralığında bulunacak. Resmi fiyatın kısa süre içerisnde açıklanması bekleniyor.  İlerleyen sayfalarda yeni LadaNiva’nın görsellerine ulaşabilirsiniz.

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Lada Niva otomobil yeni lada niva

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