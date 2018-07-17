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Lamborghini Aventador V12 hibrid motor ile gelecek!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.07.2018 07:46 | Son Güncelleme

İtalyan spor otomobil üreticisi Lamborghini geçtiğimiz günlerde 2018 Goodwood Festival of Speed etkinliğine katıldı. Etkinlik açıklama yapan şirket CEO’su Stefano Domenicali, markanın amiral gemisi modeli Lamborghini Aventador için hibrid müjdesi verdi. İşte detaylar.

Lamborghini Aventador V12 hibrid motor ile gelecek!

İtalya merkezli spor otomobil üreticisi Lamborghini’nin Araştırma ve Geliştirme Departmanı’nın başındaki Maurizio Reggiani, Ocak 2018’de yaptığı açıklamada hibrid güç aktarma organına sahip bir Lamborghini Aventador için yeşil ışık yakmıştı. Açıklamanın ardından yaklaşık altı ay geçti. Geçtiğimiz günlerde Batı Sussex-İngiltere’de düzenlenen günlerde 2018 Goodwood Festival of Speed etkinliğine katılan Lamborghini CEO’su Stefano Domenicali ise yaptığı açıklama ile merakla beklenen konuya açıklık getirdi.

Lamborghini, her ne kadar performans odaklı spor otomobiller üretse de tüm otomobil endüstrisinin geleceği konumunda olan temiz yakıtlı güç aktarma organlarına kayıtsız kalamadı. İtalyan üretici önümüzdeki on yıl içinde piyasaya çıkarmayı planladığı gelecek nesil modellerinde elektrikli güç aktarma organlarına odaklanacak. Tabi ki bu konudaki öncelik markanın Avendator ve Huracan gibi amiral gemisi modellerinde olacak.

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Lamborghini Stefano Domenicali

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