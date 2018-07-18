LCD ekranlı iPhone’un çıkışı ekime kalacak

Bildiğiniz gibi Apple bu yıl üç yeni iPhone modeli satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Eylül ayında tanıtılacak bu üç modelin yeni iPhone X, iPhone X Plus ve LCD ekranlı yeni bir iPhone olması bekleniyor. Şu ana kadar sızdırılan bilgiler LCD ekranlı modelin üçü arasında en düşük fiyata sahip olacağını ve daha bütçe dostu bir iPhone isteyenlere hitap edeceğini gösteriyor.

Apple’ın her üç telefonu da eylül ayında tanıtacağı neredeyse kesinleşmiş durumda. Ancak bugün sızdırılan yeni bilgiler telefonların aynı dönemde satışa çıkmayacağını gösteriyor. Baystreet Research analistlerine göre Apple, LCD ekranlı modeli diğer iki iPhone’dan bir ay sonra satışa sunacak.

Bu yıl iki yerine üç yeni iPhone satışa sunacak olan şirketin böylece yeni iPhonelar’ın birbirlerinin satışlarına engel olmasını istemiyor. Bu yüzden LCD ekranlı model bir ay sonra satışa çıkacak. Aradaki bu bir aylık sürede beklemek istemeyenler iPhone X ve iPhone X Plus’e yönelirken, bir ay sonra çıkacak LCD ekranlı modelle satışlar bir kez daha canlanacak.

Apple henüz resmi çıkış tarihlerini açıklamadı. Ancak paylaşılan son bilgiler iPhone X 2018 ve iPhone X Plus’ın eylül ayında, LCD ekranlı iPhone’un ise ekim ayında satışa çıkacağını gösteriyor.

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