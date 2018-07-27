HABER

LCD ekranlı iPhone’un renk seçenekleri belli oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.07.2018 08:13 | Son Güncelleme

Apple’ın önümüzdeki Eylül ayında tanıtması beklenilen 3 iPhone modelinden biri olan lcd ekranlı ucuz iPhone (2018) modelinin renk seçenekleri belli oldu.

LCD ekranlı iPhone’un renk seçenekleri belli oldu

Hatırlanacağı üzere Apple geçtiğimiz  sene 3 farklı iPhone modeli ile teknoloji severlerin karşısına çıkmıştı. Klasik Apple tasarımına sahip iPhone 8 ve 8 Plus haricinde, modern tasarım çizgisinin ilk üyesi olan iPhone X de tanıtılmıştı.

Nitekim bu sene tanıtılacak olan yeni iPhone modellerinin hepsinin iPhone X çizgisinde olması bekleniyor. Şimdiye kadar sızdırılan bilgiler doğrultusuna Apple’ın iPhone X’in devam modeli, plus segmentine hitap eden bir model ve düşük gelir düzeyine sahip kullanıcılara ithafen daha uygun fiyatlı bir iPhone satışa sunacağını biliyoruz.

LCD ekranlı ucuz iPhone modeli olarak lanse edilen cihazın, diğer iki modele nazaran biraz daha kırpılmış özelliklere sahip olacak. Apple’ın ucuz iPhone modelinde A12 yerine A11 Bionic yonga setini tercih edeceği, çift kamera kurulumu yerine tek kamerada karar kılacağı iddiaları mevcut.

Şimdi bu iddialar arasına cihazın renk seçenekleri de eklendi. Kısa bir süre önce Ming-Chi Kuo ucuz iPhone modelinin turuncu, beyaz ve mavi renk seçenekleriyle satışa sunulacağını açıklamıştı.

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan yeni bir raporda ise ucuz iPhone modelinin beyaz, siyah, sarı, turuncu, mavi ve altın renk seçenekleriyle raflardaki yerini alacağından söz ediliyor. Açıkçası Apple’ın bu kadar geniş renk yelpazesi ile karşımıza çıkmasına pek alışkın değiliz. Bekleyip göreceğiz.

Google’ın blog hizmeti Blogspot’a Türkiye’de erişim engeli!

PARTNERYol çalışması yaparken buldular!Yol çalışması yaparken buldular!
iPhone X, Çin’de bile yok satıyoriPhone X, Çin’de bile yok satıyor
Xiaomi Mi A2’si için kötü bir haber geldi Xiaomi Mi A2’si için kötü bir haber geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone

En Çok Okunan Haberler

'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben

'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Ebru Şancı 'Kocamla balayında birbirimizden sıkıldık'

Ebru Şancı 'Kocamla balayında birbirimizden sıkıldık'

Hadise'den Nur Yerlitaş'a tepki: Benim özelimi paylaştın

Hadise'den Nur Yerlitaş'a tepki: Benim özelimi paylaştın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

Muharrem İnce'den son dakika ABD açıklaması

Muharrem İnce'den son dakika ABD açıklaması

İlginizi Çekebilir

Mars'ta su birikintisi bulundu! İnsanlığın tarihini değiştirecek buluş

Mars'ta su birikintisi bulundu! İnsanlığın tarihini değiştirecek buluş

Uyarılar işe yaradı: WhatsApp kısıtlanıyor!

Uyarılar işe yaradı: WhatsApp kısıtlanıyor!

Milyonlarca cep telefonu kullanıcısına için kötü haber! Her an ücretli olabilir

Milyonlarca cep telefonu kullanıcısına için kötü haber! Her an ücretli olabilir

Avrupa Birliği'nin cezası Google'ı değil, Android severleri yakacak

Avrupa Birliği'nin cezası Google'ı değil, Android severleri yakacak

BİM coştu: Şimdi de 599 TL’ye bilgisayar satacak!

BİM coştu: Şimdi de 599 TL’ye bilgisayar satacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Firefox otomatik oynatılan reklamları engelliyor!

Firefox otomatik oynatılan reklamları engelliyor!

2018 MacBook Pro ısınma sorunu çözüldü

2018 MacBook Pro ısınma sorunu çözüldü

Tomb Raider 3. oyunuyla geliyor

Tomb Raider 3. oyunuyla geliyor

PUBG Mobile güncellemesi ile gelen yenilikler

PUBG Mobile güncellemesi ile gelen yenilikler

FIFA 19 çok farklı olacak

FIFA 19 çok farklı olacak

Yeni Xbox konsolları 2020’de gelecek!

Yeni Xbox konsolları 2020’de gelecek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.