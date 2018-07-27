LCD ekranlı iPhone’un renk seçenekleri belli oldu

Hatırlanacağı üzere Apple geçtiğimiz sene 3 farklı iPhone modeli ile teknoloji severlerin karşısına çıkmıştı. Klasik Apple tasarımına sahip iPhone 8 ve 8 Plus haricinde, modern tasarım çizgisinin ilk üyesi olan iPhone X de tanıtılmıştı.
Nitekim bu sene tanıtılacak olan yeni iPhone modellerinin hepsinin iPhone X çizgisinde olması bekleniyor. Şimdiye kadar sızdırılan bilgiler doğrultusuna Apple’ın iPhone X’in devam modeli, plus segmentine hitap eden bir model ve düşük gelir düzeyine sahip kullanıcılara ithafen daha uygun fiyatlı bir iPhone satışa sunacağını biliyoruz.
LCD ekranlı ucuz iPhone modeli olarak lanse edilen cihazın, diğer iki modele nazaran biraz daha kırpılmış özelliklere sahip olacak. Apple’ın ucuz iPhone modelinde A12 yerine A11 Bionic yonga setini tercih edeceği, çift kamera kurulumu yerine tek kamerada karar kılacağı iddiaları mevcut.
Şimdi bu iddialar arasına cihazın renk seçenekleri de eklendi. Kısa bir süre önce Ming-Chi Kuo ucuz iPhone modelinin turuncu, beyaz ve mavi renk seçenekleriyle satışa sunulacağını açıklamıştı.
Geçtiğimiz gün ortaya çıkan yeni bir raporda ise ucuz iPhone modelinin beyaz, siyah, sarı, turuncu, mavi ve altın renk seçenekleriyle raflardaki yerini alacağından söz ediliyor. Açıkçası Apple’ın bu kadar geniş renk yelpazesi ile karşımıza çıkmasına pek alışkın değiliz. Bekleyip göreceğiz.
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