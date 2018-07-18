Leica mobile pazara yeni bir soluk getiriyor

Profesyonel fotoğrafçılar tarafından en çok tercih edilen Leica markasının geçmişi, bildiğinizden çok daha eski. Leica ilk olarak 1849 yılında mercek ve mikroskop üretimi yapan Leitz-Weltzar şirketi ile ortaya çıktı. 1869 yılında şirketin kurucusunun ölümü nedeniyle oğlu Ernst Leitz şirkete ortak oldu. Tüm bunlar olurken ise 1. Dünya Savaşı başladı ve savaş nedeniyle mikroskop satışlarının azalması ile şirket mali sıkıntı içine girdi.

Şirkette çalışan ve fotoğraf çekmeye meraklı Oskar Barnack adlı bir mühendis, sıra dışı bir fotoğraf makinesinin prototipini kendi olanakları ile üretmişti. Mali krizin artmasından dolayı Barnack’ın bu fotoğraf makinesi üretimi fikrine destek olundu. Böylece mikroskop üretimi üzerine uzmanlaşmış bir şirket, zamanla tüm profesyonellerin ilk tercihi olacak Leica fotoğraf makinesi markasını ortaya çıkarmış oldu.

Fotoğraf Makinesi ve Lenslerden Mobile Uzanan Bir Serüven



Leica; fotoğraf makineleri ve lenslerdeki deneyimini, son dönemde fotoğrafçılığın evrildiği mobile aktarmada profesyonelce bir iş çıkarıyor. Lens konusundaki deneyimlerini profesyonel bir şekilde P20 Pro ile buluşturan Leica, dünyanın ilk üç kameralı telefonuna imza atmış oldu. Ürünün üç kamerası, mobil sektöre yeni bir soluk kazandırıyor. Bu üç kameranın çıkardığı profesyonelce işlere gözünüz bile inanamayacak.