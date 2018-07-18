Leica mobile pazara yeni bir soluk getiriyor

Profesyonel fotoğrafçılar tarafından en çok tercih edilen Leica markasının geçmişi, bildiğinizden çok daha eski. Leica ilk olarak 1849 yılında mercek ve mikroskop üretimi yapan Leitz-Weltzar şirketi ile ortaya çıktı. 1869 yılında şirketin kurucusunun ölümü nedeniyle oğlu Ernst Leitz şirkete ortak oldu. Tüm bunlar olurken ise 1. Dünya Savaşı başladı ve savaş nedeniyle mikroskop satışlarının azalması ile şirket mali sıkıntı içine girdi.
Şirkette çalışan ve fotoğraf çekmeye meraklı Oskar Barnack adlı bir mühendis, sıra dışı bir fotoğraf makinesinin prototipini kendi olanakları ile üretmişti. Mali krizin artmasından dolayı Barnack’ın bu fotoğraf makinesi üretimi fikrine destek olundu. Böylece mikroskop üretimi üzerine uzmanlaşmış bir şirket, zamanla tüm profesyonellerin ilk tercihi olacak Leica fotoğraf makinesi markasını ortaya çıkarmış oldu.
Fotoğraf Makinesi ve Lenslerden Mobile Uzanan Bir Serüven
Leica; fotoğraf makineleri ve lenslerdeki deneyimini, son dönemde fotoğrafçılığın evrildiği mobile aktarmada profesyonelce bir iş çıkarıyor. Lens konusundaki deneyimlerini profesyonel bir şekilde P20 Pro ile buluşturan Leica, dünyanın ilk üç kameralı telefonuna imza atmış oldu. Ürünün üç kamerası, mobil sektöre yeni bir soluk kazandırıyor. Bu üç kameranın çıkardığı profesyonelce işlere gözünüz bile inanamayacak.
Taşınabilir Profesyonel Fotoğraf Kalitesi
Leica işbirliği ile üretilen P20 Pro, dünyanın ilk üçlü Leica kamerası ile donatıldı. Kamera sistemi 40 Megapiksel RGB (renkli), 20 Megapiksel monokrom (siyah/beyaz) sensör ve telefoto (geniş açılı) lensli bir 8 Megapiksel sensörden oluşuyor.
f/1.8, f/1.6 ve f/2.4 geniş diyaframlı Leica lenslerle donatılan bu yeni ürün ailesi, bu 3 kamerayı kullanarak 4 farklı odaklamaya imkan tanıyor. Bunlar; lazer odaklama, derin odaklama, faz algılama odaklama ve kontrast odaklama. f/1.6 diyafram açıklığı sayesinde daha fazla ışık alarak, ışığın yetersiz olduğu ortamlarda üst düzey performan sergiliyor.
Daha iyi çek
Uzun mesafeli fotoğrafçılık için 5x Hybrid Zoom kullanan P20 Pro, görüntü işlemele algoritması sayesinde yakınlaştırma yaptığında görüntünün bozulmasını ve kumlama yapmasını engelliyor.
Renk sıcaklığı sensörü; ortam odaklı uyarlamalı renk modellemesi ile en doğru renk reprodüksiyonunu elde etmek için her ortamda aydınlatmasına ve renk tespitine yardımcı oluyor. Renk ve ortam belirleme P20 Pro’nun gelişmiş yapay zekası sayesinde saniyeler içerisinde yapılıyor.
Aynı zamanda, her çekimde daha doğru ve canlı renkler elde edilmesini sağlayan özel renk işleme özelliğine sahip çift ISS sayesinde piksel düzeyinde renk optimizasyonu sağlıyor.
Leica’nın fotoğraf sektöründeki deneyimlerini başarılı bir şekilde mobile aktarılması, 4D Predictive Focus özelliği ile hareketli nesne çekimlerinde ustaca işler çıkarıyor. 4D Predictive Focus sayesinde; lensleri hareketli nesneyi tam anlamıyla odaklıyor ve ortaya pürüzsüz bir fotoğrafın ortaya çıkması sağlanıyor.
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