Lenovo, çerçevesiz ve çentiksiz bir model tanıtacak

iPhone X’in satışa sunulması akabinde tanıtılan Android tabanlı pek çok amiral gemisi modelinde çentikli tasarım çizgisinin tercih edildiğine şahit olduk. Bu durumu basit bir şekilde örnekleyecek olursak, kısa süre önce tanıtılan Huawei P20 serisi ve LG G7’yi hatırlatmamız yeterli olacaktır.
Çentikli tasarım çizgisi uçtan uca ekrana sahip modellerde sıkça tercih ediliyor olsa da bu durum kullanıcıların pek hoşuna gitmiyor. Keza yapılan pek çok araştırmada, kullanıcıların çentiği çirkin ve gereksiz bulduğu ortaya çıkmıştı.
Kullanıcıların bu dönütünü ciddiye alan Lenovo, çentiksiz ve neredeyse çerçevesiz bir model üzerinde çalışıyormuş. Sızdırılan bilgilere göre, Lenovo yeni modelini önümüzdeki Haziran ayı içerisinde tanıtacak.
Çinli üreticinin geliştirdiği telefonda çentik bulunmayacak. Doğal olarak çentik bulunmadığı için selfie kamerası ve ışık sensorlerinin nereye yerleştirileceği merak konusu olmuş durumda. Şimdilik Lenovo cephesinden konu hakkında net bir açıklama yok. Bildiğimiz tek şey Çinli üreticinin ekran gövde oranını yüzde 95 seviyelerine kadar çıkartmayı başarmış olduğu. Diğer detayları Haziran içerisinde gerçekleşecek olan etkinlikte öğreneceğiz.
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