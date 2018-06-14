Lenovo'dan performans canavarı: ThinkPad 52

Lenovo'dan çağ dışı yeni bir duyuru geldi. Genel olarak çağ dışı kelimesini eski, tatmin edemeyen anlamında kullanmaktayız ancak bu biraz o alana girmemekte. Lenovo, bugün 6 TB depolama kapasitesi, 4K-15.6 inç ekranı, sekizinci nesil hexacore işlemcisi, Nvidia Quadro P3200 grafik kartı ile gelen ThinkPad P52’yi duyurdu. Çağ dışı?

ThinkPad P52, 2 adet Thunderbolt 3,HDMI 2.0, mini Display Port, üç adet USB-A 3.1, bir kulaklık girişi ve bir Ethernet portu içerecek.

Firma henüz bir fiyat bilgisi yayınlamadı fakat Dell'in ilk satış fiyatı için 1,999 dolar verdiğini, bu sebeple de Lenovo'un da benzer fiyatlarla piyasaya gireceği gelen bilgiler arasında. Tabii ki bu fiyatlandırmanın dedikodulardan ibaret olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

128 GB RAM'e sahip ThinkPad P52'nin, VR desteği ile de geliyor. Sanal gerçeklik deneyimini sonuna kadar yaşatacağını olan ThinkPad P52, artık yeni nesile geçişimizin yakın olduğunun da sinyallerini vermiyor değil. Peki ya siz ThinkPad P52 hakkında neler düşünüyorsunuz?

Kaynak: Teknolojioku

