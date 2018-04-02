Lenovo K5 ve K5 Play duyuruldu

K5’te HD+ çözünürlükte 5.7 inç LCD ekrana yer veriliyor. Telefonun özellikleri arasında MediaTek MT6750 yonga seti, 3 GB RAM, 32 GB dahili depolama alanı, 3000 mAh batarya, 13 + 5 megapiksel çift arka kamera ve 8 megapiksel selfie kamerası bulunuyor.
Arka kapağında parmak izi okuyucusu bulunan telefon 160 g ağırlığa ve 153.8 x 72.7 x 7.8 mm boyutlarına sahip. K5 satışa gri, siyah ve mavi renk seçenekleri ile çıkacak. 10 Nisan’da Çin’de satışa çıkacak telefon 143 dolar etiket fiyatına sahip.
İki model arasında daha ucuz olan K5 Play’de K5 ile aynı ekran özelliklerine sahip. K5 Play’in özellikleri arasında Snapdragon 430 yonga seti, 13+ 2 çift arka kamera, opsiyonel olarak 2/3 GB RAM ve 16/32 GB dahili depolama seçenekleri bulunuyor.
K5 Play’in parmak izi okuyucusu da telefonun arka kapağında bulunuyor. Ön satışı başlayan telefon 17 Nisan tarihinde satışa çıkacak. Siyah, mavi ve altın renk seçeneklerine sahip K5 Play’in etiket fiyatı 112 dolar.
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