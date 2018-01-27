Lenovo Miix 630 ön inceleme

1.3 KG ağırlığında ve oldukça ince yapıda olan Lenovo Miix 630, 1920×1280 çözünürlük sunan 12.3 inch değerde dokunmatik ekrana sahip.

Tableti isterseniz yanında gelen klavyesiyle bir laptop gibi kullanabilir, isterseniz de tek başına kullanabilirsiniz. Bu arada, klavyenin hemen sağ tarafında yer alan basınca duyarlı kalem de oldukça dikkat çekici. Bu kalem sayesinde ve cihazdaki yazılımların da yardımıyla çizimler yapabilir, hızlıca notlar alabilirsiniz.

Gücünü Snapdragon 835’ten alan tablet, önde 5, arka tarafta da 13MP değerde kameralara sahip. Ayrıca bir de sim yuvası bulunuyor. Böylelikle Wi-Fi ağa ihtiyaç duymadan, istediğiniz her yerden yüksek hızda internet bağlantıları gerçekleştirebilirsiniz.

Tek şarj ile 20 saate kadar kullanım imkanı sunan tablet, özellikle öğrenciler ve çalışanlar için tercih edilebilir ürünler arasında görünüyor. Tabii daha fazla detayı, ürünü inceleme fırsatına eriştiğimizde sizlerle paylaşacağız.

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