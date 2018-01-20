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Lenovo Moto Z2 Force ön

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 20.01.2018 11:13 | Son Güncelleme 5 saat önce

CEs 2018 fuarının gözde ürünlerinden biri olan Lenovo Moto Z2 Force’a yakından bakmaya ne dersiniz?

Lenovo Moto Z2 Force ön

CES 2018’de Lenovo standına uğradığımızda, Moto Z2 Force’u kullanmadan edemedik. 5.5 inç ekranı bulunan ve metal yekpare bir tasarıma sahip olan cihaz, Snapdragon 835 çipseti sayesinde üst seviye, amiral gemisi modeli olarak lanse edilen telefonlardan bir tanesi.

2730 mAh pili bulunan telefonun arka tarafında flash ışığıyla birlikte 12MP dual kamera yer alıyor. Ürünün kamera performansının başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

Dikkat eden bir özelliği ise, telefona kamera aparatı ya da şarj aparatı dahil edebiliyorsunuz.

Ürünün inceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji CES 2018 Lenovo Moto Z2 Force

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