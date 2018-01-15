Lenovo ThinkPad X1 ön inceleme

CES 2018’e katılan önemli isimlerden bir tanesi de Lenovo. Firma, yeni tablet bilgisayar modellerinden özellikle ThinkPad X1 Tablet ile dikkatleri üzerine topluyor. Bu ürün, oldukça şık ve kullanışlı bir tasarıma sahip. Gayet ince ve rahatlıkla taşınabiliyor. Ek olarak, farklı pozisyonlarda kullanmanız da mümkün.

Ürünün ekranının arkasında yer verilen ayaklıklar sayesinde bir televizyon gibi kullanabilir, klavyesi sayesinde bir laptop gibi işlemlerinizi halledebilir, başarılı dokunmatik ekran performansının yanına bir de Lenovo’nun yeni Pen Pro kalem desteğini ekleyebilirsiniz.

8. nesil Intel Core i7 işlemci ve Intel UHD 620 grafik çipine sahip olan bilgisayar, Windows 10 Pro işletim sistemiyle geliyor. İş dosyalarınızdan internet gezintilerine, oyun ve sinema keyfinize kadar yapabileceğiniz birçok şey var. Üstelik bu ince ve hafif tablet, tek şarj ile yaklaşık 10 saatlik kullanım sunabiliyor.

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