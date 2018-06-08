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Lenovo ürün ailesini genişletti

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.06.2018 07:43 | Son Güncelleme

Lenovo, Çin’de düzenlediği etkinlikte bütçe dostu akıllı telefonları Lenovo K5 Note ve A5’i resmen tanıttı. Ayrıca şirketin yeni akıllı saati Watch X de tanıtıldı.

Lenovo ürün ailesini genişletti

Bildiğiniz gibi Lenovo dün düzenlediği etkinlikle yeni ürünlerini resmen tanıttı. Çin’de düzenlenen etkinliğin yıldızı Lenovo Z5’ti. Ancak Lenovo’nun etkinlikte tanıttığı tek cihaz Z5 değildi. Çinli teknoloji devi etkinlikte ayrıca Lenovo K5 Note, A5 ve Watch X’i de resmen tanıttı.

Lenovo K5 Note

K5 Note, 2016 yılında çıkan aynı isimli telefonun yeni versiyonu. 2018 model K5 Note, daha modern bir tasarıma ve geliştirilmiş teknik özelliklere sahip. 18:9 oranında 6 inç IPS ekrana sahip telefon, Snapdragon 450 yonga seti kullanıyor. K5 Note, 3 GB RAM + 32 GB depolama alanı veya 4 GB RAM + 64 GB depolama alanına sahip iki farklı versiyonla satışa sunulacak. Her iki versiyonda da depolama alanı microSD hafıza kartı ie 256 GB’a yükseltilebiliyor.

Telefonun arkasında 16 + 2 megapiksel çift kamera bulunuyor. Selfie kamerası ise 8 megapiksel. 3760 mAh bataryaya sahip telefon Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle satışa sunulacak.

Lenovo A5

Lenovo A5’e gelecek olursak Lenovo A serisinin yeni üyesi bütçe dostu bir telefon. MediaTek MT6739 yonga seti kullanan telefonun teknik özellikleri arasında 3 GB RAM, 16/32 GB depolama alanı, 256 GB’a kadar microSD hafıza kartı desteği ve 18:9 oranında 5.45 inç HD+ ekran bulunuyor.

Telefonun arka kamerası 13, selfie kamerası ise 8 megapiksel. Lenovo A5, 4000 mAh batarya kapasitesine sahip. K5 Note gibi Lenovo A5 de Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle satışa çıkacak.

Lenovo Watch X

Son olarak etkinlikte şirketin yeni akıllı saati Lenovo Watch X de resmen tanıtıldı. Klasik bir saat gibi görünen Watch X, farklı sensörleri sayesinde kalp atışı, tansiyon ve fiziksel aktivite gibi değerleri ölçebiliyor. 600 mAh bataryaya sahip akıllı saat, bekleme modunda tek şarjla 45 gün dayanıyor.

Lenovo’nun yeni ürünlerinin fiyatlarına gelecek olursak, K5 Note (2018)’in 3 GB + 32 GB modeli 125 dolara, 4 GB + 64 GB modeli ise 156 dolara raflardaki yerini alacak. Daha uygun bir alternatif olan Lenovo A5 ise 94 dolara satılacak. Son olarak Lenovo Watch X, 46 dolara satışa sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Lenovo K5 Note Lenovo A5 lenovo Watch X Lenovo akıllı telefon

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