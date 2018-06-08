Lenovo ürün ailesini genişletti

Bildiğiniz gibi Lenovo dün düzenlediği etkinlikle yeni ürünlerini resmen tanıttı. Çin’de düzenlenen etkinliğin yıldızı Lenovo Z5’ti. Ancak Lenovo’nun etkinlikte tanıttığı tek cihaz Z5 değildi. Çinli teknoloji devi etkinlikte ayrıca Lenovo K5 Note, A5 ve Watch X’i de resmen tanıttı.

Lenovo K5 Note



K5 Note, 2016 yılında çıkan aynı isimli telefonun yeni versiyonu. 2018 model K5 Note, daha modern bir tasarıma ve geliştirilmiş teknik özelliklere sahip. 18:9 oranında 6 inç IPS ekrana sahip telefon, Snapdragon 450 yonga seti kullanıyor. K5 Note, 3 GB RAM + 32 GB depolama alanı veya 4 GB RAM + 64 GB depolama alanına sahip iki farklı versiyonla satışa sunulacak. Her iki versiyonda da depolama alanı microSD hafıza kartı ie 256 GB’a yükseltilebiliyor.

Telefonun arkasında 16 + 2 megapiksel çift kamera bulunuyor. Selfie kamerası ise 8 megapiksel. 3760 mAh bataryaya sahip telefon Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle satışa sunulacak.

Lenovo A5



Lenovo A5’e gelecek olursak Lenovo A serisinin yeni üyesi bütçe dostu bir telefon. MediaTek MT6739 yonga seti kullanan telefonun teknik özellikleri arasında 3 GB RAM, 16/32 GB depolama alanı, 256 GB’a kadar microSD hafıza kartı desteği ve 18:9 oranında 5.45 inç HD+ ekran bulunuyor.