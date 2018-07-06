Lenovo Watch X’i satın almaya saniyeler yetmedi!

Lenovo Watch X Lenovo’nun bu yıl duyurduğu iddialı ürünlerinden sadece biri. Daha önce tanıttığı ve eleştiri oklarının hedefi olduğu Lenovo Z5 ile fiyat/performans skalasını iyi bir şekilde yakalayan şirket, yine fiyat/performans oranıyla öne çıkan akıllı saati Lenovo Watch X’i Çin’de satışa çıkarttı. Ancak saatin satışa çıkması ile stok bitirmesi bir oldu.

LENOVO WATCH X 15 SANİYEDE BUHAR OLDU



Watch X Çin’de satışa çıkar çıkmaz tükendi. Yeni nesil akıllı saate sahip olmak isteyenler, sadece 15 saniye içinde tüm Lenovo Watch X stoklarını bitirdi. Mekanik kadrana, nabız sensörüne ve çelik gövdeye sahip olan akıllı saati şu an Çin’de dahi satın alabilmek pek mümkün değil.

XİAOMİ’NİN ÇİN’DEKİ ÇILGINLIĞI LENOVO’YA SIÇRADI



Çin’deki Lenovo Watch X çılgınlığının nedeni ise tabii ki fiyattaki ucuzluk. Diğer tüm akıllı saatlerden eksiği olmayan hatta fazlası olan Lenovo Watch X sadece 45 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Hal böyle olunca Watch X ucuz maliyet ile son teknolojiye sahip olmak isteyen kullanıcıların hedefi oldu. Ancak görünüşe bakılırsa çoğunlukla Xiaomi markalı ürünlerde karşılaştığımız saniyeler içinde stok bitirme çılgınlığı, tanıttığı iddialı modellerden ötürü Lenovo’ya da sıçramış gibi.

