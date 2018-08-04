Lenovo Watch X Plus bugün satışa sunulacak

Lenovo, akıllı saatlerine bir yenisini daha ekliyor. Haziran ayında Lenovo Watch X’i 44 dolara satışa sunan şirket, şimdi de Watch X Plus’ı satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Watch X Plus, adından da anlaşılacağı gibi haziran ayında çıkan Watch X’in daha iyi versiyonu olacak.

58 dolara satışa sunulacağı açıklanan Watch X Plus, 316L paslanmaz çelik gövde ve OLED ekranla geliyor. Barometre, jiroskoop, GPS ve kalp sensörleri bulunan akıllı saatte tansiyon ölçme özelliği de bulunuyor.

600 mAh bataryaya sahip akıllı saat bekleme modunda tek şarjla 45 gün kullanılabiliyor. Watch X de olduğu gibi Watch X Plus da 80 metreye kadar suya dayanıklı.

Lenovo, yeni akıllı saatini bugün satışa sunacak. Ayrıca haziran ayında çıkan Watch X’in deri kayışlı versiyonu da bugün satışa çıkacak.

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