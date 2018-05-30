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Lenovo Z5, 5 Haziran’da tanıtılacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.05.2018 09:00 | Son Güncelleme

Çerçevesiz ekranı ve tek şarjla 45 gün beklemede kalabilecek olmasıyla dikkat çeken Lenovo Z5’in lansman tarihi belli oldu.

Lenovo Z5, 5 Haziran’da tanıtılacak

Çin’in önde gelen telefon üreticilerinden Lenovo, yeni akıllı telefonu Z5’i çok yakında satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Telefon henüz resmi olarak tanıtılmadı belki ama gelen sızıntılar sayesinde telefon hakkında ilk bilgiler ortaya çıktı. Daha önce gelen bilgiler, Lenovo Z5‘in neredeyse tamamen çerçevesiz bir ekrana sahip olacağını ortaya çıkarmıştı.

Bugün gelen yeni bilgiler ise telefonun çıkış tarihini netleştirdi. Lenovo CEO’su Chang Cheng, telefonun lansman tarihini açıkladı. Z5, 5 Haziran‘da Pekin’de düzenlenecek özel etkinlikle tanıtılacak.
Daha önce ZUK’un CEO’su Cheng, Z5’in ZUK serisi telefonların devamı niteliğinde olacağını açıkladı. Yani Lenovo’nun yeni telefonu Z1, Z2 ve Z2 Pro‘nun halefi olacak.

Lenovo yeni telefonu hakkında oldukça iddialı. Ekran çerçeve oranının telefon dünyası için yeni bir rekor olacağını söyleyen Lenovo, ayrıca telefonun tek şarjla 45 gün beklemede kalabileceğini açıklayarak heyecan yaratmıştı.

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