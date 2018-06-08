Lenovo Z5’in çentikli ekranı tepki topladı

Bildiğiniz gibi Lenovo, merakla beklenen yeni akıllı telefonu Z5’i dün Çin’de düzenlediği etkinlikle resmen tanıttı. Bu etkinlik öncesinde Lenovo tarafından yapılan paylaşımlar devrim niteliğinde bir telefonun yolda olduğunu iddia ediyordu. Lenovo Z5’in özellikle çerçevesiz ekranı ile bugüne kadar çıkan telefonları gölgede bırakacağı iddia ediliyordu. Ancak ortaya çıkan sonuç bu iddiaların pek de gerçeği yansıtmadığını ortaya çıkardı.

Lenovo Başkan Yardımcısı Chang Cheng, yaklaşık bir ay önce sosyal medya Z5’in bir çizimini paylaşmış ve telefonun neredeyse yok denecek bir ekran çerçevesiyle geldiğini söylemişti. Bu görüntüde görülen telefon son derece ince çerçeveye sahipti. Üstelik ekranda herhangi bir çentik de bulunmuyordu. Ancak bildiğiniz gibi Z5’in ekranı çentikli bir tasarıma sahip. Üstelik telefonun ekran çerçevesi bu görüntüde gözükenden çok daha kalın.

Lenovo’nun Z5 tanıtımında söz verdiği özellikleri telefonun kendisinde sunamaması hayal kırıklığı yarattı. Öyle ki sosyal medyada bazı kullanıcılar Chang Cheng’i yalancılıkla suçladı. Vaat edilen cihazla dün tanıtılan ürün kıyaslandığında bu suçlamalar yakın zamanda ortadan kaybolmayacak gibi duruyor.

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