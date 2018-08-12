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Let it Die artık PlayStation 4'e özel olmayacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.08.2018 16:02 | Son Güncelleme

Let it Die, önümüzdeki sonbahar aylarında Steam yoluyla satışa sunulmaya hazırlanıyor.

Let it Die artık PlayStation 4'e özel olmayacak!

Hayatta kalma oyunları özellikle son dönemler oldukça tercih edilen bir tür haline geldi farkındaysanız. Bu konuda piyasada bir açlık söz konusu eh bunu fırsata çevirmek isteyen firmalar da yok değil.

Şimdiye kadar yalnızca PlayStation oyuncuları için sunulan oynaması ücretsiz oyun Let it Die, önümüzdeki sonbahar aylarında Steam yoluyla satışa sunulmaya hazırlanıyor.

Edinilen bilgilere göre artık Let it Die, PlayStation'a özel bir oyun olmaktan çıkacak. Oyun ilk çıktığı zaman her ne kadar çok ses getirmiş olsa da ateşi çabuk sönenler arasında yer alan bir yapım. Oyun hafiften BloodBorne elementleri içermiyor da değil. Oynaması keyifli ancak bir o kadar da zor.

Oyuna başladığınız sırada hiçbir ekipmanınız bulunmuyor ve sizden ilerlediğiniz sürece eşyaları toplamanız, gelişmeniz isteniyor.
Let it Die artık PlayStation 4'e özel değil!
Tanıtım videosu için tıklayınız.

Karanlık bir kulede geçen oyundaki amacımız tüm düşmanları alt ederek ve gelişerek ilerlememizi sürdürmeye devam etmek. Tabii ki ilerleyebilirseniz. Ağır bir BloodBorne, DarkSouls hayranı değilseniz o zaman işiniz biraz zor.

Kulenin yukarılarına doğru ilerledikçe daha zorlu düşmanlar ve daha akıl çelici hamleler ile karşılaşıyorsunuz. Tüm bunları öğrenerek bir daha oraya geldiğinizde alt edilmemek ise sizin işiniz. Sürekli hızlı ve dikkatli olmanız da gerekiyor elbet. Bu oyunda saldırılardan kaçış çok önemli kısacası.

İlk olarak 2016 yılında piyasaya sürülen Let it Die, çıkışından yalnızca bir ay sonra, Ocak 2017’de, 1 milyon indirmeyi geride bırakan oyunların arasında yerini almıştı. Oyunun geliştiricisi Grasshopper Manufacture kesin bir tarih vermese de Let it Die PC sürümünün sonbahar aylarında çıkış yapacağını belirtti.

Konu hakkında daha fazla detay paylaşıldığı zaman sizleri haberdar edeceğiz. Eh hadi o zaman Let it Die!

Kaynak: Teknolojioku

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Let it Die playstation 4

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