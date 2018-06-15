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Leylek de hırsızların kurbanı oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.06.2018 08:15 | Son Güncelleme

Bilimsel bir araştırma için üzerinde SIM kart bulunan GPS cihazı takılan bir leylek Afrika'da hırsızların hedefi oldu. Bu cihazın SIM kartı çalındı, ardından bir telefona takıldı ve 2300 euro fatura geldi.

Leylek de hırsızların kurbanı oldu

Bilim insanları zaman zaman havyanlara GPS ve benzeri cihazlar takıyor. Bunun en önemli sebebi göç eden ya da sürekli hareket halinde olan hayvanların hareketlerini takip etmek. Bu sayede bilimsel araştırmalar için veriler toplanırken, havyanların göz yolları da ortaya çıkmış oluyor. GPS takılan hayvandan toplanan veriler bazı durumlarda gerçek zamanlı takip ediliyor. Bunun için GPS vericisine bir de SIM kart yani telefon hattı ekleniyor. Bu sayede toplanan GPS verileri anında bilimsel araştırma sonuçlarına ekleniyor.

Benzer bir olay geçtiğimiz günlerde yaşandı. Polonyalı bilim insanları Kajtek adını verdikleri bir leyleğe üzerinde SIM kart bulunan bir GPS cihazı taktılar. Leyleğin Polonya’dan başlayıp Ukrayna, Türkiye, Suriye, Lübnan, İsrail ve son olarak Sudan‘da tamamlanan yolculuğu, aynı rota üzerinden Şubat 2018’de geri dönüşüyle tekrar başlıyor.

Leylek Afrika semalarından geçtiği Nisan 2018’den itibaren bir şeylerin ters gittiği anlaşılıyor. Bu tarihten sonra leyleğin sadece 25 km'lik bir alanda hareket ettiğini gören araştırmacılar bir terslik olduğunu anladılar. Ardından 2.300 euroluk telefon faturasıyla karşı karşıya akalan araştırmacılar olayın aslını anlamış. Muhtemelen bölgede yaşayan bir kişi Kajtek’i yakalayarak üstünde taşıdığı vericiden SIM kartı çıkarttığı ve telefonuna takarak kullanıyor. Bunun sonucunda farklı bir ülkede kullanılan telefon hattına 2300 euro fatura geliyor.

Trajikomik olay sonucunda leylek bulundu mu bilemiyoruz ama araştırmacıların bütçesinde bir delik oluştuğunu söyleyebiliriz.

Kaynak: Teknolojioku

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