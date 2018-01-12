LG 4K UHD HU80K projektör ön inceleme

LG Elektronik, CES 2018 kapsamında yeni ürünlerinden LG 4K UHD HU80K projektörü görücüye çıkardı. Ödüll ürün, firmanın ilk 4K UHD projektörü unvanına sahip. En dikkat çekici özellikleri ise, kolay taşınabilir olması ve yüksek kaliteli görüntü verebilmesi.

LG 4K UHD HU80K projektör, özellikle ev kullanıcılarını, dolayısıyla bir şeyler izlemekten hoşlanan teknoloji severleri hedefliyor. 2500 lümen değeri sayesinde oldukça parlak görüntüler sunabiliyor. Bu, aynı zamanda net görüntüler demek. Üstelik, 150 inch değerine kadar ekran yansıtabiliyor ki bu da oldukça büyük bir değer.

Daha kaliteli sinema deneyimi için HDR 10 desteğini ve 7W hoparlörünü bünyesinde barındıran cihaz, webOS 3.5 akıllı televizyon arayüzüne sahip ve kolaylıkla kullanılabiliyor. İster offline olarak 4K film ve dizilerinizi izleyin, isterseniz de online streaming servisleri üzerinden 4K içerikleri takip edin.

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