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LG akıllı saatinde sona yaklaşıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.05.2018 10:38 | Son Güncelleme

Pek çok firma akıllı saatini bu yıl içerisinde güncellemek istiyor.

LG akıllı saatinde sona yaklaşıyor

Güney Koreli şirketin de bu sene bunu yapmak isteyenlerden olduğunu biliyoruz, ancak şimdiye kadar basının eline somut bir bilgi geçmemişti.

Nihayet LM-W315 model numaralı akıllı saat FCC’nin onayından geçerek giyilebilir cihazı onaylamış oldu.

Tüm bunlara rağmen saatle ilgili hala yeterli bilgimiz yok. Sene başında LG’nin hibrit bir saat tasarımıyla kullanıcı karşısına çıkacağı söylenmişti. Bu saatin o cihaz olup olmadığı da şu anda bir sır. Ancak tahminlerimize göre bu akıllı saat Google’ın ismini yenilediği Wear OS ile çalışacak.

Gizemli giyilebilir cihazın bugün başlayacak olan Google I/O etkinliğinde veya haziran ayında tanıtılacağı düşünülüyor. Bakalım Güney Koreli firma, Apple Watch ile Apple’a kaptırdığı akıllı saat pazarında yeni modeli ile başarılı olabilecek mi?

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Anahtar Kelimeler:
LG Akıllı saat LM-W315

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