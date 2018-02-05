HABER

LG Çin pazarını resmen terk ediyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 05.02.2018 17:13 | Son Güncelleme

Güney Kore merkezli teknoloji firması LG, akıllı telefon pazarında köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan son bilgilere göre ise LG büyük bir pazardan çıkmaya hazırlanıyor.

LG Çin pazarını resmen terk ediyor!

2017'de genel olarak 55,4 milyar dolar gelir ve 2,2 milyar dolar kar elde eden LG, bu başarısını akıllı telefonlarda gösteremiyor. 2017'nin son çeyreğinde 192 milyon dolar zarar eden firma, mobil departmanına yönelik köklü değişiklikler yapacağını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde LG'nin başkan yardımcısı Jo Seong-jin, artık sadece ihtiyaç duyulduğunda yeni bir telefon çıkaracaklarını belirtmişti. Yani rakipleri çıkarttı diye çıkartmayacaklarını ve mevcut modellerini daha uzun süre satışta tutacağını belirtti.

lg-cin

Son yapılan açıklamada ise firma Çin akıllı telefon pazarından da çıkmaya hazırlanıyor. LG, Çin'de bulunan firmalara karşı rekabeti kaybetmiş görünüyor. Şirket, G6 ve V30'u Çin'e getirmeyerek bunun sinyallerini önceden vermişti. Çin'de bulunan rekabet göz önüne alındığı zaman firmanın doğru bir karar aldığı görülüyor. Çünkü Çin akıllı telefon pazarında sadece uygun fiyata yüksek performans sunan telefonlar öne çıkabiliyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
lg teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Emeklillere 224 lira zam gelebilir

Emeklillere 224 lira zam gelebilir

Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu

Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu

Öğrencisiyle ilişkisi olan öğretmene ailesinden destek!

Öğrencisiyle ilişkisi olan öğretmene ailesinden destek!

Hollanda, Ankara Büyükelçisini geri çekti!

Hollanda, Ankara Büyükelçisini geri çekti!

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu

Büyük sosyal medya operasyonu! Ankara'dan düğmeye basıldı

Büyük sosyal medya operasyonu! Ankara'dan düğmeye basıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adobe Flash'ta tehlikeli güvenlik açığı

Adobe Flash'ta tehlikeli güvenlik açığı

Apple Watch'a bir darbe daha geldi!

Apple Watch'a bir darbe daha geldi!

Nokia 7 Plus'ın özellikleri ve fotoğrafları ortaya çıktı

Nokia 7 Plus'ın özellikleri ve fotoğrafları ortaya çıktı

Red Dead Redemption 2 ne zaman çıkacak

Red Dead Redemption 2 ne zaman çıkacak

YouTube Go, Türkiye’ye geldi

YouTube Go, Türkiye’ye geldi

Sony telefonlarına kaç yıl destek verecek

Sony telefonlarına kaç yıl destek verecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.