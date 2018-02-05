LG Çin pazarını resmen terk ediyor!

2017'de genel olarak 55,4 milyar dolar gelir ve 2,2 milyar dolar kar elde eden LG, bu başarısını akıllı telefonlarda gösteremiyor. 2017'nin son çeyreğinde 192 milyon dolar zarar eden firma, mobil departmanına yönelik köklü değişiklikler yapacağını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde LG'nin başkan yardımcısı Jo Seong-jin, artık sadece ihtiyaç duyulduğunda yeni bir telefon çıkaracaklarını belirtmişti. Yani rakipleri çıkarttı diye çıkartmayacaklarını ve mevcut modellerini daha uzun süre satışta tutacağını belirtti.
Son yapılan açıklamada ise firma Çin akıllı telefon pazarından da çıkmaya hazırlanıyor. LG, Çin'de bulunan firmalara karşı rekabeti kaybetmiş görünüyor. Şirket, G6 ve V30'u Çin'e getirmeyerek bunun sinyallerini önceden vermişti. Çin'de bulunan rekabet göz önüne alındığı zaman firmanın doğru bir karar aldığı görülüyor. Çünkü Çin akıllı telefon pazarında sadece uygun fiyata yüksek performans sunan telefonlar öne çıkabiliyor.
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