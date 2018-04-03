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LG, G7 isminden vazgeçti! İşte LG G7’nin yeni ismi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.04.2018 22:23 | Son Güncelleme

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi LG, popüler akıllı telefon serisi G’nin yeni üyesi LG G7’nin adını değiştiriyor. LG G7, yapay zeka destekli bir isimle karşımıza çıkacak.

LG, G7 isminden vazgeçti! İşte LG G7’nin yeni ismi

LG mobil tarafta işleri istediği gibi yürütemedi. Bu yüzden mobil departmanında ciddi bir yeniliğe giden LG, yeni akıllı telefonları için bir dizi plan hazırladı. Bu planların içinde merakla beklenen LG G7 de var ancak farklı bir isimlendirme ile.

LG G7’YE THİNQ TAKISI GELİYOR

LG G7, LG’nin mobil taraftaki en büyük yeniliği olacak. Bu yeniliğini ismine de taşıyacak olan LG G7’nin ismi LG V30’de de karşımıza çıkan ThinQ takısını alacak. Yani, yeni LG G7, LG G7 ThinQ ismiyle tanıtılacak. ThinQ takısının arkasında ise LG’nin yapay zeka isteği var.

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LG THİNQ NEDİR?

ThinQ ismi, ilk olarak LG V30 ThinQ modelinde görüldü. Bu isim, LG’nin yapay zeka çalışmalarının ismi. LG bu konuda hayli iddialı olacak ki ThinQ ismini modellerin ismine yerleştiriyor. Ayrıca cihazda Google Assistant desteği de olacak. Yani işin kısası, özellikle yapay zeka alanında gelişmiş bir LG G7 bizi bekliyor.

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