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LG G7 ortaya çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 09.01.2018 16:50 | Son Güncelleme 10 saat önce

Üst segment modeller MWC’ye saklanıyor olsa da CES ile birlikte bu modellere ait sızıntıların tavan yaptığını söyleyebiliriz. Son sızıntımız ise LG G7 modeli ile alakalı.

LG G7 ortaya çıktı

CES 2018’in başlamasıyla birlikte gözler, Samsung, LG ve Sony gibi akıllı telefon üreticilerine çevrildi. Muhtemelen üreticilerin bir çoğu yeni amiral gemisi modellerini önümüzdeki Mobil Dünya Kongresi’nde görücüye çıkartacaklardı. CES’te ise daha çok yeni orta segment modellerin tanıtılması bekleniyor.

LG genel olarak amiral gemisi modelini Mobil Dünya Kongresi çerçevesinde tanıtıyor. Sonrasında ise en geç 1 ay içerisinde cihazı global pazarda görücüye çıkartıyor. Sızdırılan bilgilere göre, LG G7’de aynı selefi modeller gibi Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılacak. Güney Kore kaynaklı bir rapora göre, LG G7 en geç 20 Nisan’da raflardaki yerini almış olacak. Geçtiğimiz sene Samsung ve Qualcomm arasında yapılan anlaşmadan ötürü, G6’de eski bir yonga seti kullanmak zorunda kalan LG’nin, bu sene ise işi sıkı tuttuğu ve yeni amiral gemisi modelinde Snapdragon 845 kullanacağı belirtiliyor.

Ayrıca, V30 modelinde kullanılan OLED ekran tasarımının G7’de de devam etmesi sö konusu. En azından sızdırılan bilgiler bu yönde diyebiliriz.

Dip not olarak hatırlatalım. Mobil Dünya Kongresi Şubat ayının sonlarına doğru başlayacak. LG haricinde, Sony, Samsung ve Huawei gibi isimlerin de amiral gemisi modellerini bu etkinlikte tanıtması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji LG G7

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