LG G7 ThinQ’in tanıtım tarihi belli oldu!

LG G7 ThinQ herkesçe merak ediliyor. Sızıntılara göre telefonun ilk ismi LG G7 olacaktı. Ancak sonra telefonun yapay zekaya odaklı bir telefon olacağı bu yüzden LG V30 ThinQ’te bulunan ThinQ takısını alacağı ortaya çıkmıştı. Tasarımıyla olsun, teknik detaylarıyla olsun sızmayan yeri kalmayan akıllı telefonun tek bilinmeyen şeyi tanıtım tarihiydi. Artık o da bir bilinmez olmaktan çıktı.

İŞTE LG G7 THİNQ’İN TANITIM TARİHİ!



LG, yaptığı duyuru ile LG G7 ThinQ’in tanıtım tarihini açıkladı. Duyuruya göre LG G7 ThinQ 2 Mayıs’ta New York’taki Metropolitan West’te düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak. Bu tanıtımın ardından LG, 3 Mayıs’ta kendi evi Güney Kore’nin başkenti Seul’de bir etkinlik daha düzenleyecek. LG, bu etkinlikte kendi vatandaşlarını son ürünü LG G7 ThinQ’i ile tanıştıracak. Peki LG G7 ThinQ Türkiye’ye ne zaman gelecek?

LG MOBİLE TÜRKİYE’DEN LG THİNQ AÇIKLAMASI



LG Mobile Türkiye’den yapılan açıklamaya göre LG G7 ThinQ Haziran ayının sonunda yani 2018 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye’de satışa çıkacak. Telefonun fiyatı hakkında ise herhangi bir bilgi verilmedi.