LG G7 ThinQ’in tanıtım tarihi belli oldu!

LG G7 ThinQ herkesçe merak ediliyor. Sızıntılara göre telefonun ilk ismi LG G7 olacaktı. Ancak sonra telefonun yapay zekaya odaklı bir telefon olacağı bu yüzden LG V30 ThinQ’te bulunan ThinQ takısını alacağı ortaya çıkmıştı. Tasarımıyla olsun, teknik detaylarıyla olsun sızmayan yeri kalmayan akıllı telefonun tek bilinmeyen şeyi tanıtım tarihiydi. Artık o da bir bilinmez olmaktan çıktı.
İŞTE LG G7 THİNQ’İN TANITIM TARİHİ!
LG, yaptığı duyuru ile LG G7 ThinQ’in tanıtım tarihini açıkladı. Duyuruya göre LG G7 ThinQ 2 Mayıs’ta New York’taki Metropolitan West’te düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak. Bu tanıtımın ardından LG, 3 Mayıs’ta kendi evi Güney Kore’nin başkenti Seul’de bir etkinlik daha düzenleyecek. LG, bu etkinlikte kendi vatandaşlarını son ürünü LG G7 ThinQ’i ile tanıştıracak. Peki LG G7 ThinQ Türkiye’ye ne zaman gelecek?
LG MOBİLE TÜRKİYE’DEN LG THİNQ AÇIKLAMASI
LG Mobile Türkiye’den yapılan açıklamaya göre LG G7 ThinQ Haziran ayının sonunda yani 2018 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye’de satışa çıkacak. Telefonun fiyatı hakkında ise herhangi bir bilgi verilmedi.
ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı
Putin'den Netanyahu'ya Suriye uyarısı
Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...
Karamollaoğlu: 6 milyon asgari ücretliyle ittifak yapacağız
Kolunu ısırarak kaçtı! Arabasına aldığı üniversiteli kızı ıssız bir yere götürüp...
Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti
OHAL uzatılacak mı? Bozdağ'dan flaş açıklama
Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar
Liseli kıza avluda dehşeti yaşattı
Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor
Canlı yayındaki tüm rezillikleri unutturan anlar
8. sınıf kontenjanları açıklandı! İşte MEB'in sitesinden açıklanan okullar ve kontenjanlarının tam listesi
MEB, okulları ve kontenjanları açıkladı! 8'inci sınıf kontenjan sonuçları
Okuyucu Yorumları 0 yorum