LG G7 ThinQ tüm ihtişamıyla karşınızda

LG G7 ThinQ daha önce birçok sızıntıda başroldeydi. LG'nin mobil departmanda yaptığı çeşitli iyileştirmelerden sonra nasıl olacağı daha da merak edilen LG G7 ThinQ'in en net görseli bugün internet alemine sızdırıldı.

İŞTE LG G7 THİNQ!

Sızdırılan LG G7 ThinQ görseline bakıldığında 2018’in yeni trendi olan çentik göze çarpıyor. iPhone X ile başlayan çentikli tasarım anlayışını LG’deBu çentikli yapıda parmak izi okuyucusu maalesef telefonun ön tarafında değil. Bunun yerine Sony'nin Xperia XZ2 çıkana kadar devam ettirdiği ve telefonun sağ yan tarafında yer alan parmak izi okuyuculu güç tuşu LG G7 ThinQ’e eklenmiş. Telefonun sol tarafına ise ThinQ takısının hakkını vermek için bir sanal asistan tuşu yerleştirilmiş.

LG G7 THİNQ ÖZELLİKLERİ

LG'nin yeni amiral gemisi akıllı telefonu LG G7 ThinQ 2K+ çözünürlüğe sahip 6 inç bir ekran, Snapdragon 845 işlemci, 6GB RAM ve 128GB dahili depolama kullanacak. Android Oreo ile kutusundan çıkması beklenen LG G7 ThinQ 2 Mayıs'ta tanıtılacak.