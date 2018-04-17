HABER

LG G7 ThinQ tüm ihtişamıyla karşınızda

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.04.2018 16:01 | Son Güncelleme

Güney Koreli teknoloji devi LG'nin yakın zamanda tanıtacağı Android'li akıllı telefonu LG G7 ThinQ'in resmi görseli ortaya çıktı.

LG G7 ThinQ tüm ihtişamıyla karşınızda

LG G7 ThinQ daha önce birçok sızıntıda başroldeydi. LG'nin mobil departmanda yaptığı çeşitli iyileştirmelerden sonra nasıl olacağı daha da merak edilen LG G7 ThinQ'in en net görseli bugün internet alemine sızdırıldı.

İŞTE LG G7 THİNQ!

Sızdırılan LG G7 ThinQ görseline bakıldığında 2018’in yeni trendi olan çentik göze çarpıyor. iPhone X ile başlayan çentikli tasarım anlayışını LG’deBu çentikli yapıda parmak izi okuyucusu maalesef telefonun ön tarafında değil. Bunun yerine Sony'nin Xperia XZ2 çıkana kadar devam ettirdiği ve telefonun sağ yan tarafında yer alan parmak izi okuyuculu güç tuşu LG G7 ThinQ’e eklenmiş. Telefonun sol tarafına ise ThinQ takısının hakkını vermek için bir sanal asistan tuşu yerleştirilmiş.

DSDSADA

LG G7 THİNQ ÖZELLİKLERİ

LG'nin yeni amiral gemisi akıllı telefonu LG G7 ThinQ 2K+ çözünürlüğe sahip 6 inç bir ekran, Snapdragon 845 işlemci, 6GB RAM ve 128GB dahili depolama kullanacak. Android Oreo ile kutusundan çıkması beklenen LG G7 ThinQ 2 Mayıs'ta tanıtılacak.

İstanbul'da kimyasal paniği!İstanbul'da kimyasal paniği!
Sular fena ısınacak! ABD'den Rusya'ya karşı yeni hamleSular fena ısınacak! ABD'den Rusya'ya karşı yeni hamle
İstanbul'da trafik kilitlendi! Hafta sonu kabusuİstanbul'da trafik kilitlendi! Hafta sonu kabusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
lg LG G7 LG G7 ThinQ android Android Oreo akıllı telefon

En Çok Okunan Haberler

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...

Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ZTE ABD'den ambargo yedi

ZTE ABD'den ambargo yedi

Sony Xperia XZ2 Premium sessiz sedasız tanıtıldı! Sony Xperia XZ2 Premium'un özellikleri ve fiyatı

Sony Xperia XZ2 Premium sessiz sedasız tanıtıldı! Sony Xperia XZ2 Premium'un özellikleri ve fiyatı

Onu da biliyorlarmış: Facebook’tan yeni itiraf

Onu da biliyorlarmış: Facebook’tan yeni itiraf

BİM'den sonra sıra A101'de: Xiaomi Mi A1 A101'e geliyor!

BİM'den sonra sıra A101'de: Xiaomi Mi A1 A101'e geliyor!

Samsung'tan eşi benzeri olmayan telefon

Samsung'tan eşi benzeri olmayan telefon

500 yeni hızlı şarj istasyonu açıyor!

500 yeni hızlı şarj istasyonu açıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.