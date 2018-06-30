LG G7 ThinQ Türkiye fiyatı belli oldu!

LG, geçtiğimiz haftalarda yeni amiral gemisi modeli LG G7 ile karşımıza çıkmıştı. Yapay zeka özellikleri ile ön plana çıkan bu modelin sonuna, ThinQ ibaresi eklenmişti. Alışkanlıklarınıza göre sizlere önerilerde bulunan yapay zekalı telefon, bugün Türkiye’de satışa sunuldu.

Hepsiburada.com üzerinden satışa sunulan LG G7, fiyatı ile rakiplerinden geri kalır bir performans sergilemiyor. LG G7 fiyatı 4.899 TL olarak belirlendi. Bu fiyatın rakipleri Huawei P20 Pro ve Galaxy S9 ile aynı olması aslında pek şaşırtmadı diyebiliriz.

LG’nin rakiplerinin fiyat politikalarına gelin bir göz atalım. Galaxy S9 4.599 TL Galaxy S9 Plus 5.199 TL Huawei P20 3.999 TL ve Huawei P20 Pro 4.999 TL‘den satışa sunulmuştu. Piyasanın en pahalı telefonu olan iPhone X’un, yüksek fiyatına rağmen hala zirvede yer alması ise çok ilginç.

64 GB sürümü ile satışa sunulan LG G7, 6.1 inç büyüklüğünde 3120 X 1440 piksel çözünürlüğünde Süper Parlak IPS ekrana sahip. Bu ekran DCI-P3 renk gamını destekliyor. Ayrıca çizilmelere karşı Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor.