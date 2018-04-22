LG G7 ThinQ: Üzerinde yapay zeka tuşu olan ilk telefon

LG G7 ThinQ'nun sadedce yapay zeka işlevleriyle değil; beraberinde yeni bir işlevle daha geleceği söyleniyor: Google Asistan'a ayrılmış bir düğme. Cnet'in raporuna göre bu düğme, telefonun sol tarafında yer alıyor. Parmak izi sensörü ise arka yüzde bulunuyor. G7 ThinQ'in yapay zeka destekli V30S gibi özel LG komutlarıyla Google Asistan'a soru sormaya izin vereceği söyleniyor.

LG G7 ThinQ, dijital asistan düğmesiyle gelen ilk telefon olmayacak. Samsung, Galaxy S8'den itibaren telefonuna bir Bixby düğmesi eklemeye başlamıştı. Firma daha sonra, yanlışlıkla basmaları engellemek veya Bixby'yi sevmeyenleri kızdırmamak için tuşu kapatma işlevi sunmak zorunda kalmıştı.

G7 ThinQ'in düğmesini devre dışı bırakmanın mümkün olup olmayacağı ise şimdilik belli değil.