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LG ihtiyaca göre hareket edecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 16.01.2018 10:24 | Son Güncelleme 5 saat önce

Akıllı telefon pazarında muazzam bir rekabet mevcut. Bu rekabet, üreticilerin her sene yeni modeller üretmelerini, tonlarca arge bütçesi ayırmalarını ve yüklü miktarlarda reklam ücretleri ödemelerini gerektiriyor. Öyle görünüyor ki bu durum LG yetkililerini fazlasıyla rahatsız etmiş durumda.

LG ihtiyaca göre hareket edecek

LG Electronics Başkan Yardımcısı Cho Sung-jin konu ile ilgili verdiği bir demeçte, “akıllı telefonları sadece gerek duyduğumuzda duyuracağız. Rakiplerimize göre hareket etmeyeceğiz” dedi.

Bu şu anlama geliyor. LG her sene ezberden yeni bir akıllı telefon çıkartmak istemiyor. Yani bu sene G7, önümüzdeki yıl G8, sonraki dönede G9. Bu durum böyle uzayıp gidiyor. Güney Koreli teknoloji devi modellerini bir seriye dönüştürüp, her sene çıtayı bir tık yukarı koymaktan biraz şikayetçi.

Çünkü, her sene yeni bir amiral gemisi modeli geliştirmek için oldukça yüklü meblağlar harcanıyor. İş sadece telefonun parçalarını birleştirip, pazara sürmekle sınırlı kalmıyor. Keza bu operasyonun arkasında oldukça pahalı bir arge süreci mevcut.

Elbette bu açıklamalar sonrası akla gelen ilk soru G7’nin MWC 2018’de tanıtılıp tanıtılmayacağı oluyor. LG’nin bu konuda bir sıkıntısı yok. Keza G7 büyük ihtimalle MWC 2018’de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Fakat önümüzdeki yıllarda G serisinin ya da diğer LG modellerinin düzenli olarak her yıl çıkması pek de olası görünmüyor. En azından Güney Koreli şirketin, mevcut konudaki tutumu bu yönde.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji LG telefon

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