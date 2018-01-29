HABER

LG Mobile yine düşüşte

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 29.01.2018 16:42 | Son Güncelleme 19 dakika önce

Güney Koreli teknoloji devi LG Electronics, 2017’nin son çeyreği ve geçtiğimiz yılın tamamı için mali sonuçlarını açıkladı.

LG Mobile yine düşüşte

Şirketin yıllık geliri 55.4 milyar dolara yükselerek rekor seviyelere ulaştı. Bu rakam 2016 sonuçlarına kıyasla yüzde 11 daha yüksekti. LG’nin yıllık kârı da 2.24 milyara yükseldi. Bu da bir önceki 12 aylık dönemden tma yüzde 85 daha yüksekti.

Ancak şirketin bu yükselişe rağmen mobil departmanının düşüşü sürdü. LG Mobile, 2017’nin son çeyreğinde 192.3 milyon dolar zarar etti. Bu rakam bir önceki mali çeyrekteki zarardan düşüktü belki ama yine de mobil departmanını yine kâr edememesi hayal kırıklığına neden oldu. 2017’nin üçüncü çeyreğinde mobil departmanının başına yeni bir yönetici atayan LG, bu yıl daha iyi sonuçlar alınacağı konusunda umutlu.

LG yönetimine göre 2017’nin son çeyreğinde LG Mobile departmanının ettiği zararın azalması, doğru yönde adımlar atıldığının göstergesi. LG V30’un gördüğü yoğun ilgi de şirketi umutlandırıyor.

Huawei P11 MWC’den Sonra Tanıtılacak

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
teknoloji LG Electronics LG Mobile

En Çok Okunan Haberler

Çadırda yaşamını yitiren yaşlı adam Aysun Kayacı'nın babası mı?

Çadırda yaşamını yitiren yaşlı adam Aysun Kayacı'nın babası mı?

Son dakika: Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha... Resmen açıkladı

Son dakika: Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha... Resmen açıkladı

ABD'li komutandan son dakika açıklama: Menbiç'ten çekilmeyeceğiz

ABD'li komutandan son dakika açıklama: Menbiç'ten çekilmeyeceğiz

Böyle aldatma anı görülmedi! Basılınca 'robot' taklidi yapmaya başladı!

Böyle aldatma anı görülmedi! Basılınca 'robot' taklidi yapmaya başladı!

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklama! Terör örgütlerine ağır darbe vuruldu

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklama! Terör örgütlerine ağır darbe vuruldu

Ve Seren Serengil cezaevine giriyor! Yerine...

Ve Seren Serengil cezaevine giriyor! Yerine...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Razer Wolverine Ultimate inceleme altında

Razer Wolverine Ultimate inceleme altında

Galaxy S9 ve S9+ 25 Şubat’ta tanıtılacak

Galaxy S9 ve S9+ 25 Şubat’ta tanıtılacak

Şeffaf parmak izi okuyucusu yaptı!

Şeffaf parmak izi okuyucusu yaptı!

Ford'dan sürücüsüz polis aracı!

Ford'dan sürücüsüz polis aracı!

Elon Musk 'zombilerle savaşta kullanılacak' alev makinesini tanıttı!

Elon Musk 'zombilerle savaşta kullanılacak' alev makinesini tanıttı!

Bilgisayarınızı Bitcoin madenine çeviren Youtube virüsü

Bilgisayarınızı Bitcoin madenine çeviren Youtube virüsü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.