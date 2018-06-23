HABER

LG Stylo 4, ABD’de satışa çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.06.2018 08:53 | Son Güncelleme

LG elektronik kalemle gelen yeni telefonu LG Stylo 4’ü satışa çıkardı. Telefon kısa süre önce tanıtılan LG Q Stylus’un bütçe dostu versiyonu olarak görülüyor.

LG Stylo 4, ABD’de satışa çıktı

Güney Koreli teknoloji devi LG, akıllı telefonlarına bir yenisini daha ekledi. Şirket, yeni akıllı telefonu LG Stylo 4’ü bugün ABD’de satışa çıkardı. Adından da anlaşılacağı gibi elektronik kalemle gelen Stylo 4, kısa süre önce duyurulan LG Q Stylus’a oldukça benzer özelliklere sahip.
Snapdragon 450 yonga seti kullanan Stylo 4’ün teknik özellikleri arasında 1.8 GHz sekiz çekirdekli işlemci, 2 GB RAM, 32 GB depolama alanı, 3300 mAh batarya ve 2160 × 1080p çözünürlükte 6.2 inç ekran yer alıyor.

13 megapiksel arka kameraya sahip telefonun selfie kamerası 5 megapiksel. Telefonun arka yüzünde bir de parmak izi sensörü yer alıyor.

Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle çalışan telefonda LG’nin Screen off Memo ve GIF Capture gibi popüler yazılımları yer alıyor. Telefonda ayrıca Qlens desteği de bulunuyor.

LG Q Stylus ve Q Stylus α’nin daha bütçe dostu versiyonu olarak görülen Stylo 4, 179 dolara raflardaki yerini aldı.

Çentikli telefon rüzgarı çabuk dindi

PARTNERHali içler acısı! Zamanında paraya para demiyorduHali içler acısı! Zamanında paraya para demiyordu
Nokia 9 büyük umut taşıyorNokia 9 büyük umut taşıyor
Xiaomi Redmi Pro 6 resmen gösterildiXiaomi Redmi Pro 6 resmen gösterildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
lg ABD

En Çok Okunan Haberler

Van'da deprem! İşte şiddeti ve merkez üssü - Son depremler

Van'da deprem! İşte şiddeti ve merkez üssü - Son depremler

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 1 gün kala son anket sonucunu paylaştı

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 1 gün kala son anket sonucunu paylaştı

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Kadir Doğulu'dan Muharrem İnce'ye Twitter'dan mesaj

Kadir Doğulu'dan Muharrem İnce'ye Twitter'dan mesaj

Survivor'dan kim elendi? Survivor 22 Haziran Cuma Survivor 106. bölüm eleme sonuçları

Survivor'dan kim elendi? Survivor 22 Haziran Cuma Survivor 106. bölüm eleme sonuçları

Tansu Çiller'den tartışma yaratacak Muharrem İnce açıklaması

Tansu Çiller'den tartışma yaratacak Muharrem İnce açıklaması

Diğer Haberler
İzmir’de dünya standartlarında veri merkezi açıldı

İzmir’de dünya standartlarında veri merkezi açıldı

Otomobil kilitleri telefonla kontrol edilebilecek

Otomobil kilitleri telefonla kontrol edilebilecek

Oyuncular için üretildi : Razer Kiyo

Oyuncular için üretildi : Razer Kiyo

Nokia 9 büyük umut taşıyor

Nokia 9 büyük umut taşıyor

Xiaomi Redmi Pro 6 resmen gösterildi

Xiaomi Redmi Pro 6 resmen gösterildi

Facebook paralı mı oluyor?

Facebook paralı mı oluyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.