LG Stylo 4, ABD’de satışa çıktı

Güney Koreli teknoloji devi LG, akıllı telefonlarına bir yenisini daha ekledi. Şirket, yeni akıllı telefonu LG Stylo 4’ü bugün ABD’de satışa çıkardı. Adından da anlaşılacağı gibi elektronik kalemle gelen Stylo 4, kısa süre önce duyurulan LG Q Stylus’a oldukça benzer özelliklere sahip.

Snapdragon 450 yonga seti kullanan Stylo 4’ün teknik özellikleri arasında 1.8 GHz sekiz çekirdekli işlemci, 2 GB RAM, 32 GB depolama alanı, 3300 mAh batarya ve 2160 × 1080p çözünürlükte 6.2 inç ekran yer alıyor.

13 megapiksel arka kameraya sahip telefonun selfie kamerası 5 megapiksel. Telefonun arka yüzünde bir de parmak izi sensörü yer alıyor.

Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle çalışan telefonda LG’nin Screen off Memo ve GIF Capture gibi popüler yazılımları yer alıyor. Telefonda ayrıca Qlens desteği de bulunuyor.

LG Q Stylus ve Q Stylus α’nin daha bütçe dostu versiyonu olarak görülen Stylo 4, 179 dolara raflardaki yerini aldı.

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