LG telefonlara yeni yazılım müjdesi!

Yeni güncellemeler ile LG G7ThinQ kullanıcıları, fotoğraflara veya videolara sanal avatarların eklenmesini sağlayan yeni Artırılmış Gerçeklik (AR) Etiket özelliğinin keyfini çıkarırken, LG G6 gibi premium akıllı telefon kullanıcıları da bir dizi gelişmiş kamera özelliğine sahip olacak.
LG V20’ye Oreo OS geliyor!
Yeni yazılım güncellemesiyle birlikte LG V20, LG'nin en yeni işletim sistemi Android 8.0 Oreo OS'e sahip olacak. İlk olarak Güney Kore pazarında başlayacak güncellemeleri önümüzdeki aylarda diğer uluslararası pazarlar takip edecek.
LG V20’ye gelen Oreo OS güncellemesi ile kullanıcılar daha hızlı bir akıllı telefon deneyimi yaşayacaklar. Kullanıcılara video için resim içi destek, bildirim gruplaması gibi bir dizi yenilik sunacak güncelleme, uzatılmış pil ömrü ve uygulama optimizasyonu ile kullanılabilirliğe de büyük ölçüde kolaylaştıracak.
LG G7 ThinQ’in kamerasına yeni özellikler geliyor!
Türkiye’de satışa çıkan LG G7 ThinQ çok yakında yeni eğlence özelliklerini öne çıkaran Artırılmış Gerçeklik (AR) Etiket güncellemesini alacak. Kullanıcılar animasyonlu 3D karakterleri veya AR Etiket özelliği ile çevrimiçi olarak kolayca paylaşılabilecek fotoğraflara ve videolara metin ekleyebilecek.
LG G6’ya QLens geliyor!
Yeni güncellemeyle birlikte LG G6,şu ana kadar sadece LG'nin birinci sınıf akıllı telefonlarında bulunan QLens’e sahip olacak. Çok kullanışlı bir fotoğraf makinesi özelliği olan QLens, görüntü tanıma için yapay zeka teknolojisinden yararlanarak kullanıcıların online alışveriş deneyimini iyileştiriyor. QLens ile herhangi bir ürünün fotoğrafı çekildiğinde ürünün online satın alınabileceği yerler ve benzer öneriler kullanıcıya sunuluyor. QLens ayrıca binalar ve heykeller gibi simgesel yapılar hakkında bilgi almak amacıyla benzer resimlerine ulaşmak için de kullanılabilecek. Kullanıcılar ayrıca çevrimiçi arama için QLens ile dahili QR Kod tarayıcısını kullanabilirler.
LG G6’ya yeni güncellemeyle eklenen Parlak Mod, Yapay Zekay Bağlantılı Akıllı Kamera ve Q Lens ile fotoğraf çekmek çok daha eğlenceli, çekilen fotoğraflar çok daha kusursuz olacak.
LG G6 kullanıcıları ayrıca her saniye aralığında flaş desteği sunan Hızlı Atlatma özelliği kullanıcılar fotoğraflarını eğlenceli GIF’ler haline getirebilecek. LG G6’nın Flaş Destekli Zaman Ayarlayıcı özelliği sayesinde kalabalık grup fotoğrafları çekmek kolaylaşacak. Telefonun zamanlayıcı özelliğiyle fotoğraf çekilen insanlar,deklanşöre basılmasına ne kadar zaman kaldığını görebilirken, flaşın görsel bir şekilde sayılması ile kullanıcıların doğru zamanda doğru pozu vermeleri eskisinden çok daha kolay olacak.
Oreo OS ve yeni ses özellikleri ile güncellenen LG Q6!
Orta segmentte FullVision ekran özelliğine sahip ilk akıllı telefon olma özelliğini taşıyan LG Q6 yeni güncellemeyle birlikte Android 8.0 Oreo işletim sistemine sahip olacağı gibi aynı zamanda yeni ses özellikleri de kazandıracak.
Bu yazılım güncellemeleri ile eski nesil telefon modellerini bile yeni özellikler ve en son işletim sistemi ile sürekli olarak güncelleyen LG, her zaman uzun ömürlü telefonları kullanıcıyla buluşturacağını bir kez daha teyit ediyor.
Geçtiğimiz Nisan ayında hayata geçirdiği Yazılım Güncelleme Merkezi’yle akıllı telefonların kullanım ömrünün uzatılmasına yönelik çok önemli bir adım atan LG, satış sonrası müşteri memnuniyeti ve kullanıcı deneyimine verdiği önemi bir kez daha gösterdi.
Kaynak: Teknolojioku
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