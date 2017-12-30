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LG V30 ne zaman satışa çıkıyor? İşte o tarih

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 30.12.2017 15:19 | Son Güncelleme 1 saat önce

LG'nin uzun zamandır konuşulan yeni amiral telefonu LG V30'un çıkış tarihi netleşti. LG'nin yeni oyuncağı 25 Ocak'ta raflardaki yerini alacak. Peki LG V30 hangi özelliklerle geliyor dersiniz?

LG V30 ne zaman satışa çıkıyor? İşte o tarih

LG'nin ses getirmesi beklenen yeni amiral telefonu LG V30'un çıkış tarihi 25 Ocak olarak belirlendi. Telefonun özelliklerini hatırlayacak olursak 18:9‘luk Full Vision ekran ile gelen cihaz ekran kasa oranıyla dikkat çekiyor.

Snapdragon 835 işlemcisinden gücünü alan cihazda 4 GB RAM ve 64 / 128 GB olmak üzere farklı depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Telefonun önemli bir diğer detayı da yüksek kaliteli ses verebilmesi. LG V20 zamanı Bang & Olufsen ile yapılan anlaşma geçerliliğini koruyor ve 32-bit Hi-Fi Quad DAC ses kalitesi güncellenerek V30’da da yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji LG V30

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