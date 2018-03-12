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LG V30S ThinQ şaşırttı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.03.2018 10:00 | Son Güncelleme

LG’nin Mobil Dünya Kongresi kapsamında tanıttığı telefonu V30S ThinQ, fiyatıyla şaşırttı.

LG V30S ThinQ şaşırttı

Geçtiğimiz sene satışa sunulan V30’un bir üst modeli olan LG V30S ThinQ, ilk olarak Güney Kore’de satışa sunulacak. V30’dan ekstra olarak 6GB RAM ve 256GB dahili depolama alanına sahip olan telefonun en önemli artısı AI CAM teknolojisin kullanması.

Hatırlanacağı üzere LG, kısa süre önce akıllı bir kamera teknolojisi olan AI CAM’i tanıtmıştı. İşte tanıtılan bu yeni teknolojinin ilk durağı LG V30S ThinQ modeli oldu. Güney Koreli teknoloji devi akıllı kamera teknolojisini dahil ettiği gelişmiş V30 modelini, MWC 2018 kapsamında tanıtmıştı. Telefonun çıkış tarihi ve fiyatına ilişkin net ifadeler kullanılmamış olsa da sonunda bu soru işaretleri de yanıt buldu.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulacak olan V30S ThinQ’in Güney Kore’de 825 euro’dan satılacağı belirtildi. Açık konuşmak gerekirse bu fiyatın beklentilerin biraz üzerinde olduğunu söylemek gerekiyor.

Şunu dip not olarak belirtelim. V30S ThinQ bazı güncellemelere tabi tutulmuş olsa da hala geçtiğimiz sene çıkan SD 835 yonga setinden güç alıyor. Dolayısıyla artık modası geçmiş bir yonga seti ile bu kadar yüksek bir fiyat talebinde bulunmak pek de akıllıca sayılmaz.

Muhtemelen V30S ThinQ satış rakamları bazında selefini geçemeyecektir. Elbette yine de bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
LG V30S ThinQ teknoloji

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