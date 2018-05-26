LG V35 ThinQ, ağustos ayında satışa çıkacak

LG V30 ve V30s ThinQ’in halefi olan V35 ThinQ hakkında sızdırılan yeni bilgiler, telefonun ufak değişiklikler dışında öncülleriyle oldukça benzer olacağını gösterdi. QHD+ çözünürlükte 6 inç ekrana sahip telefon, Snapdragon 845 yonga seti kullanacak. V35 ThinQ’in diğer teknik özellikleri arasında 6 GB RAM, 64 GB depolama alanı ve 3300 mAh batarya bulunuyor.
V35 ThinQ’nun beklendiği gibi önemli değişikliklerle gelmemesi, LG’nin bu yılki planları hakkında yeni soru işaretleri doğurdu. Ortaya çıkan bu özellikler sonrasında LG’nin bazı yeni özellikleri bu yıl çıkaracağı başka bir amiral gemisi akıllı telefon için saklıyor olabileceği konuşuluyor.
Bu arada önümüzdeki ay tanıtılacak diğer telefonlar hakkında da bazı detaylar ortaya çıktı. LG X5 (2018); 5.5 inç HD ekran, MediaTek MT6750 yonga seti, 2 GB RAM, 4500 mAh batarya ve 13 megapiksel arka kamerayla geliyor. LG X2 (2018) ise 5-inç ekran, Snapdragon 425 yonga seti, 2 GB RAM ve 2410 mAh bataryaya sahip olacak.
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