HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

LG V35 ThinQ, ağustos ayında satışa çıkacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.05.2018 07:31 | Son Güncelleme

Bildiğiniz gibi LG önümüzdeki ay yeni akıllı telefonlarını piyasaya sürecek. Güney Koreli teknoloji devinin önümüzdeki ay satışa çıkaracağı telefonların LG V35 ThinQ, LG X5 (2018), LG X2 (2018), LG Q7, LG Q7+ ve LG Q7α olması bekleniyor. Bugün sızdırılan yeni bilgiler, V35 ThinQ hakkında yeni detayları ortaya çıkardı.

LG V35 ThinQ, ağustos ayında satışa çıkacak

LG V30 ve V30s ThinQ’in halefi olan V35 ThinQ hakkında sızdırılan yeni bilgiler, telefonun ufak değişiklikler dışında öncülleriyle oldukça benzer olacağını gösterdi. QHD+ çözünürlükte 6 inç ekrana sahip telefon, Snapdragon 845 yonga seti kullanacak. V35 ThinQ’in diğer teknik özellikleri arasında 6 GB RAM, 64 GB depolama alanı ve 3300 mAh batarya bulunuyor.

V35 ThinQ’nun beklendiği gibi önemli değişikliklerle gelmemesi, LG’nin bu yılki planları hakkında yeni soru işaretleri doğurdu. Ortaya çıkan bu özellikler sonrasında LG’nin bazı yeni özellikleri bu yıl çıkaracağı başka bir amiral gemisi akıllı telefon için saklıyor olabileceği konuşuluyor.

Bu arada önümüzdeki ay tanıtılacak diğer telefonlar hakkında da bazı detaylar ortaya çıktı. LG X5 (2018); 5.5 inç HD ekran, MediaTek MT6750 yonga seti, 2 GB RAM, 4500 mAh batarya ve 13 megapiksel arka kamerayla geliyor. LG X2 (2018) ise 5-inç ekran, Snapdragon 425 yonga seti, 2 GB RAM ve 2410 mAh bataryaya sahip olacak.

Qualcomm yeni platformu Snapdragon 710’u tanıttı

PARTNERSeren Serengil ve Yaşar İpekten yeni hamle! Eski sevgilisini... Seren Serengil ve Yaşar İpekten yeni hamle! Eski sevgilisini...
Microsoft, Surface Phone’dan vazgeçmediMicrosoft, Surface Phone’dan vazgeçmedi
Twitter neden çöktü! Kullanıcılar Twitter'a erişim sorunu yaşıyorTwitter neden çöktü! Kullanıcılar Twitter'a erişim sorunu yaşıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
LG V35 ThinQ teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere müjde: Maaşlarda yüzde yirmi artış yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere müjde: Maaşlarda yüzde yirmi artış yapacağız

Yeşilçam'ın acı kaybı! Nasır Melek hayatını kaybetti! Nasır Melek kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Yeşilçam'ın acı kaybı! Nasır Melek hayatını kaybetti! Nasır Melek kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

ABD’den Türkiye’ye Doğu Akdeniz kıskacı

ABD’den Türkiye’ye Doğu Akdeniz kıskacı

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

İrem Derici tükendi! Tedavi görüyor

İrem Derici tükendi! Tedavi görüyor

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'ndan flaş AK Parti açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'ndan flaş AK Parti açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Xiaomi Mi 8, 6.2 inç ekranla geliyor

Xiaomi Mi 8, 6.2 inç ekranla geliyor

Vito’da usulsüz emisyon yazılımı tespit edildi

Vito’da usulsüz emisyon yazılımı tespit edildi

Xperia XZ2 ilk indirimini aldı

Xperia XZ2 ilk indirimini aldı

Elon Musk yine iş başında

Elon Musk yine iş başında

Microsoft, Surface Phone’dan vazgeçmedi

Microsoft, Surface Phone’dan vazgeçmedi

Twitter neden çöktü! Kullanıcılar Twitter'a erişim sorunu yaşıyor

Twitter neden çöktü! Kullanıcılar Twitter'a erişim sorunu yaşıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.