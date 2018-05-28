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LG V35 ThinQ önümüzdeki ay satışa sunulacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.05.2018 09:31 | Son Güncelleme

Teknoloji dünyasındaki sızıntıları ile tanınan Evan Blass, telefonun Wireless Power Consortium’un resmi internet sitesindeki sayfayı sızdırdı. Böylece LG’nin yeni telefonu bir kez daha görüldü. V35 ThinQ, tasarım olarak LG V30 ThinQ ve V30s ThinQ’e oldukça benziyor.

LG V35 ThinQ önümüzdeki ay satışa sunulacak

Önümüzdeki ay düzenlenecek etkinlikle resmen tanıtılacak LG V35 ThinQ bir kez daha görüldü. LG’nin yeni telefonu Wireless Power Consortium’un internet sitesinde listelendi.

Bildiğiniz gibi LG’nin önümüzdeki ay yeni telefonlarını resmen tanıtması bekleniyor. Güney Koreli teknoloji devinin tanıtacağı bu telefonların başında LG V35 ThinQ geliyor. Bir süredir gündemde olan V35 ThinQ, dün sızdırılan bir görüntü ile net bir şekilde görülmüştü. Bugünse o görüntünün geldiği kaynak belli oldu ve telefon Wireless Power Consortium’un internet sitesinde görüldü.

Snapdragon 845 yonga seti kullanacak telefonun teknik özellikleri arasında 18:9 oranında 6 inç ekran, 6 GB RAM ve 16 + 16 megapiksel çift arka kamera yer alıyor.

Önümüzdeki ay LG’nin memleketi olan Güney Kore’de satışa çıkacak telefonun, başta ABD olmak üzere diğer pazarlara ise Ağustos ayında açılması bekleniyor.

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