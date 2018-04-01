Life is Strange artık ücretsiz! Oyun meraklılarına iOS ve Steam müjdesi

Square Enix'in piyasaya sürdüğü Life is Strange, iOS platformunda toplam beş bölümden oluşuyor. Şu an için ücretsiz olan oyunun ilk bölümü ise önceden 3 dolarddan işlem görüyordu. Diğer bölümler ise 1 ila 5 dolar arası değişen fiyatlarla satılıyor. İlk bölümü ücretsiz olan Life is Strange, iPhone 6, iPad Air 2, iPad Mini 4 ve en yeni iOS işletim sistemine sahip cihazlar tarafından yüklenebiliyor.
Steam tarafında da ilk bölümü ücretsiz olan oyunun 5 bölümlük paketinde de şirket, indirimlere gitti. 5 bölümü içeren o pakete Steam üzerinden sahip olmak isteyen kullanıcıların, 7.75 TL ödemesi gerekiyor. Son olarak hem PC hem de konsol kısmından farklı olarak iOS sürümü, iMessage çıkartmalarıyla beraber geliyor.
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