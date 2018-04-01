HABER

Life is Strange artık ücretsiz! Oyun meraklılarına iOS ve Steam müjdesi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.04.2018 17:18 | Son Güncelleme

Square Enix'in oyun meraklıları tarafından hayli ilgi gören oyunu Life is Strange'in ilk bölümü, artık hem iOS hem de Steam platformunda ücretsiz hale geldi.

Life is Strange artık ücretsiz! Oyun meraklılarına iOS ve Steam müjdesi

Square Enix'in piyasaya sürdüğü Life is Strange, iOS platformunda toplam beş bölümden oluşuyor. Şu an için ücretsiz olan oyunun ilk bölümü ise önceden 3 dolarddan işlem görüyordu. Diğer bölümler ise 1 ila 5 dolar arası değişen fiyatlarla satılıyor. İlk bölümü ücretsiz olan Life is Strange, iPhone 6, iPad Air 2, iPad Mini 4 ve en yeni iOS işletim sistemine sahip cihazlar tarafından yüklenebiliyor.

life-is-strange

Steam tarafında da ilk bölümü ücretsiz olan oyunun 5 bölümlük paketinde de şirket, indirimlere gitti. 5 bölümü içeren o pakete Steam üzerinden sahip olmak isteyen kullanıcıların, 7.75 TL ödemesi gerekiyor. Son olarak hem PC hem de konsol kısmından farklı olarak iOS sürümü, iMessage çıkartmalarıyla beraber geliyor.

Dikkat dikkat: iPhone’larda şoke eden bir açık bulundu!Dikkat dikkat: iPhone’larda şoke eden bir açık bulundu!
Çinliler duyurdu: ‘Tiangong-1’in düşüşü muhteşem olacak’Çinliler duyurdu: ‘Tiangong-1’in düşüşü muhteşem olacak’
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdiCumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Life is Strange ios Steam teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor

Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Samsung’un yeni telefonu göz kırptı!

Samsung’un yeni telefonu göz kırptı!

Motorola Moto G6 özellikleri ortaya çıktı: İşte Moto G6'nın yeni görüntüsü

Motorola Moto G6 özellikleri ortaya çıktı: İşte Moto G6'nın yeni görüntüsü

Huawei P20 Pro ile ilgili merak edilen ayrıntı: Üç kamera ne işe yarıyor?

Huawei P20 Pro ile ilgili merak edilen ayrıntı: Üç kamera ne işe yarıyor?

Google'da bir dönem sona eriyor: URL kısaltma servisi Goo.gl kapanıyor

Google'da bir dönem sona eriyor: URL kısaltma servisi Goo.gl kapanıyor

Samsung Galaxy Note 9 Geekbench sonuçları ortaya çıktı

Samsung Galaxy Note 9 Geekbench sonuçları ortaya çıktı

Tiangong-1 Pazartesi Dünya’da! Peki Tiagong-1 nereye düşecek?

Tiangong-1 Pazartesi Dünya’da! Peki Tiagong-1 nereye düşecek?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.