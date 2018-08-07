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Limit arttırmak isterken zarar veren virüs

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.08.2018 07:33 | Son Güncelleme

Bankaların güvenlik önlemlerini aşmakta zorlanan siber suçlular, banka müşterilerini kandırma yolunu seçmeyi sürdürüyorlar. İlk tespitlere göre üç Hint bankasının müşterilerini hedef alan yeni bir bankacılık truva atı ile ilgili uyarılarda bulundu.

Limit arttırmak isterken zarar veren virüs

Resmi Google Play mağazasına sızmayı başaran bu sahte bankacılık uygulamaları, banka kullanıcılarına kredi kartı limitlerini yükseltmeyi vaat ederek ulaşıyor. Sahte uygulamalar, düzmece formlar yoluyla kredi kartı ayrıntılarını ve internet bankacılığı bilgilerini ele geçiriyor. Daha da kötüsü, kurbanlardan çalınan veriler açık bir sunucu üzerinden çevrimiçi şekilde, düz metin olarak sızdırılıyor, ki bu da verileri herkese açık hale getiriyor.

Sahte uygulamalar Haziran ve Temmuz 2018'de Google Play'e yüklendi ve ESET'in Google'ı uyarmasıyla kaldırıldı; ancak o zamana dek yüzlerce kullanıcı tarafından çoktan indirilmişlerdi. Uygulamalar, her biri farklı bir Hintli bankayı taklit eden üç ayrı geliştirici tarafından yüklendi; ancak veriler üç uygulamanın kaynağının da aynı saldırgana dayandığını gösteriyor.

Uygulamalar nasıl çalışıyor?

Zararlı yazılımı tespit eden ESET Güvenlik Arastırmacısı Lukas Stefanko’nun verdiği bilgiye göre üç uygulama da aynı prosedürü izliyor. Başlatmayla birlikte, kredi kartı bilgilerininin talep edildiği bir form beliriyor. Kullanıcılar formu doldurup ‘Gönder’ tuşuna basarsa, internet bankacılığı giriş bilgilerinin istendiği başka bir forma yönlendiriliyor. İlginç olarak, tüm alanlar ‘zorunlu’ (*) olarak işaretlense de, her iki form da şüpheli bir durumun göstergesi olarak boş şekilde de gönderilebiliyor.

Her iki form da doldurulup ya da doldurulmadan tıklandığında, kullanıcı üçüncü ve son bir sayfaya yönlendiriliyor ve bir müşteri hizmetleri yöneticisinin kendileriyle iletişime geçeceği belirtiliyor. Elbette, hiç kimse kurbanlarla temas kurmuyor ve uygulamanın bu noktanın ötesinde başka hiçbir işlevi bulunmuyor.

Elde edilen bilgiler herkese açık hale geliyor

Bu arada, sahte formlara girilen bilgiler düz metin olarak saldırganın sunucusuna gönderiliyor. Çalınan bilgileri listeleyen sunucuya herhangi bir kimlik doğrulama gerekmeden, bağlantıya sahip olan herkes tarafından erişilebiliyor. Bu, kurbanlar açısından potansiyel zararı artırıyor çünkü hassas bilgileri, yalnızca saldırganın kullanımında değil, potansiyel olarak herkesin karşısına çıkabilir durumda.

Nasıl güvende kalınır

ESET Güvenlik Arastırmacısı Lukas Stefanko, bu zararlı uygulamalardan herhangi birini yüklemiş olanlara, bunları hemen kaldırmayı tavsiye ediyor. “Banka hesabınızı hemen kontrol edin ve internet bankacılığı giriş şifrenizin yanı sıra kredi kartınızın pin kodunu da değiştirin” diyen Lukas Stefanko, kimlik avı uygulamalarının kurbanı olmamak için telefon kullanıcılarına şu önerilerde bulundu:

Yalnızca bankanızın resmi sitesiyle bağlantılı olan mobil bankacılık uygulamalarına güvenin.

Güvenliğinden ve meşruluğundan şüphe duyduğunuz çevrimiçi formlara asla hassas bankacılık bilgilerinizi girmeyin.

Google Play'den uygulama indirirken indirilme sayısına, uygulama puanına ve değerlendirmelere dikkat edin.

Android cihazınızın güncel olduğunda emin olun ve güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın.

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Anahtar Kelimeler:
Google Play banka ESET Google

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