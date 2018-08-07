Limit arttırmak isterken zarar veren virüs

Resmi Google Play mağazasına sızmayı başaran bu sahte bankacılık uygulamaları, banka kullanıcılarına kredi kartı limitlerini yükseltmeyi vaat ederek ulaşıyor. Sahte uygulamalar, düzmece formlar yoluyla kredi kartı ayrıntılarını ve internet bankacılığı bilgilerini ele geçiriyor. Daha da kötüsü, kurbanlardan çalınan veriler açık bir sunucu üzerinden çevrimiçi şekilde, düz metin olarak sızdırılıyor, ki bu da verileri herkese açık hale getiriyor.

Sahte uygulamalar Haziran ve Temmuz 2018'de Google Play'e yüklendi ve ESET'in Google'ı uyarmasıyla kaldırıldı; ancak o zamana dek yüzlerce kullanıcı tarafından çoktan indirilmişlerdi. Uygulamalar, her biri farklı bir Hintli bankayı taklit eden üç ayrı geliştirici tarafından yüklendi; ancak veriler üç uygulamanın kaynağının da aynı saldırgana dayandığını gösteriyor.

Uygulamalar nasıl çalışıyor?



Zararlı yazılımı tespit eden ESET Güvenlik Arastırmacısı Lukas Stefanko’nun verdiği bilgiye göre üç uygulama da aynı prosedürü izliyor. Başlatmayla birlikte, kredi kartı bilgilerininin talep edildiği bir form beliriyor. Kullanıcılar formu doldurup ‘Gönder’ tuşuna basarsa, internet bankacılığı giriş bilgilerinin istendiği başka bir forma yönlendiriliyor. İlginç olarak, tüm alanlar ‘zorunlu’ (*) olarak işaretlense de, her iki form da şüpheli bir durumun göstergesi olarak boş şekilde de gönderilebiliyor.