Logitech Craft kablosuz klavye ön inceleme

Logitech’in yeni ürünü Logitech Craft Klavye, metal ve plastik malzemeler kullanılarak oluşturulmuş. Üst kısımda bataryanın da yer aldığı bölgenin metal malzemelerle kaplandığını görüyoruz. Klavyenin çerçevesi ve tuşları için ise parmaklarınızı rahatsız etmeyecek bir malzeme kullanılmış. Tuşların aydınlatma sistemine sahip olması da ekstra avantaj.
Klavyenin sol üst köşesine baktığımızda, bir teker dikkatleri çekiyor. Bu teker sayesinde klavye tuşlarının ışık seviyelerinden PC ses sisteminizin ayarlanmasına kadar birçok işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Office programlarından Photoshop’a kadar birçok programda da farklı görevler atayabilirsiniz.
Bluetooth düşük enerji teknolojisine destek veren klavye, yalnızca 940 gram ağırlıkta.
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