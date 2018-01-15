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Logitech Powerplay inceleme altında

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 15.01.2018 16:31 | Son Güncelleme 49 dakika önce

Geliştirdiği kulaklık, mouse ve klavye gibi araçlarla oyunlardan maksimum keyif alınmasını amaçlayan Logitech , CES 2018’deki ürünleriyle de dikkatleri üzerine toplamayı bildi.

Logitech Powerplay inceleme altında

Firmanın en ilgi çekici ürünlerinden bir tanesi, güncel gaming mouse’ları için hazırladığı kablosuz şarj sistemi Logitech Powerplay oldu. Powerplay, hem bir kablosuz şarj istasyonu hem de bir mouse pad. Yüzey seçimini yaptıktan sonra kablosuz mouse’unuz ile kullanıma başlıyorsunuz. Böylece mouse’unuz aralıksız olarak bu sistem sayesinde şarj oluyor.

Bu teknolojiye şu an için Logitech’in iki yeni gaming mouse’unun destek verdiğini belirtelim. Bunlar G703 ve G903. Hatta G903’ün yazılı ve videolu incelemesini sitemizde de bulabilirsiniz. Kısa süre sonra da G703’ün incelemesini sizlere sunacağız. Tahmin edeceğiniz üzere, hem bu sistem hem de iki mouse’un bir süredir ülkemizde satışta olduğunu söylemeliyiz.

Ön inceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Logitech Powerplay

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